Une vidéo montre que Biden prononce mal le nom du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, célébrant « Rashi Sanook »

Joe Biden a raté la prononciation du nom de Rishi Sunak lundi.

Se félicitant des nouvelles du premier Premier ministre britannique d’origine asiatique, Biden l’a appelé “Rashi Sanook”.

Biden a qualifié la montée au pouvoir de Sunak de « jalon révolutionnaire » qui « compte ».

Le président Joe Biden a mal prononcé lundi le nom du prochain Premier ministre britannique Rishi Sunak, alors qu’il se félicitait de la nouvelle du nouveau chef.

“Juste aujourd’hui, nous avons appris que Rashi, Rashi Sanook est maintenant Premier ministre”, a-t-il déclaré au public. lors d’un événement à la Maison Blanche marquant la fête hindoue de Diwali.

“Assez étonnant”, a poursuivi Biden. “Une étape révolutionnaire. Et ça compte, ça compte.”

Une courte vidéo de la gaffe peut être vue ici:

La direction de Sunak établit des premières notables pour le Royaume-Uni – le premier Premier ministre du pays d’origine asiatique et son premier Premier ministre hindou.

Les parents hindous de Sunak, les enfants d’une famille indienne, sont nés dans le Kenya colonial et la Tanzanie avant d’émigrer au Royaume-Uni.

Sunak, qui a remporté le poste de chef du Parti conservateur lundi, devait rendre visite au roi Charles mardi pour être invité à former un gouvernement, date à laquelle il devient officiellement Premier ministre.

Biden a survécu à plusieurs gaffes avec d’autres politiciens, ayant qualifié le vice-président Kamala Harris de “première dame” et le “Président.” Lors d’un événement à la Maison Blanche plus tôt en octobre, il demandé après la députée Jackie Walorskidécédé deux mois plus tôt.

Biden a reconnu sa propension aux erreurs verbales, déclarant en mai: “De temps en temps, je fais une erreur, pas comme, eh bien, une fois un discours”, comme l’a rapporté le New York Post.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.