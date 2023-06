Une vidéo montre le président ukrainien en train de manger du barfi préparé par la mère de Rishi Sunak

Une vidéo montrant le Premier ministre britannique Rishi Sunak offrant un bonbon indien fabriqué par sa mère au président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait surface sur Instagram.

»Ma mère avait des bonbons indiens qu’elle voulait me donner qu’elle avait faits, appelés barfi. J’ai vu le président Zelensky le lundi suivant et lui et moi parlions et il avait faim. Alors je lui ai donné une partie du barfi de ma mère qu’elle était très heureuse de voir. Elle en était ravie », a déclaré M. Sunak dans une interview, rappelant l’incident.

La vidéo réconfortante a été partagée par Rishi Sunak sur Instagram et sous-titrée comme » Ce n’est pas tous les jours que @zelenskiy_official essaie les bonbons faits maison de ta mère. »

Réagissant à la vidéo, un utilisateur a écrit : « C’est le plus mignon… nous pouvons tous nous identifier au barfi de maman. »

Un autre a écrit : »Cela me rappelle des souvenirs Rishi ! J’ai adoré quand ta mère a apporté des sucreries indiennes à la pharmacie, elles étaient si délicieuses. »

Un troisième a déclaré : « Partager et prendre soin… être humain est plus important que d’être Premier ministre. »

Notamment, le président Zelenskyy s’est récemment rendu en Grande-Bretagne lors de sa tournée européenne éclair. La tournée visait à obtenir de nouvelles armes pour une contre-offensive contre la Russie. Il s’agissait de son deuxième voyage au Royaume-Uni depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

« Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, des Ukrainiens, de nos soldats, nous sommes reconnaissants. Et c’est un privilège d’être ici », a déclaré M. Zelenskyy au Premier ministre britannique.

M. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne fournirait à l’Ukraine des centaines de missiles de défense aérienne et d’autres systèmes aériens sans pilote, y compris de nouveaux drones d’attaque à longue portée d’une portée de plus de 200 km, à livrer « au cours des prochains mois ».

« C’est un moment crucial dans la résistance de l’Ukraine à une terrible guerre d’agression qu’elle n’a ni choisie ni provoquée. Ils ont besoin du soutien soutenu de la communauté internationale pour se défendre contre le déluge d’attaques incessantes et aveugles qui sont leur réalité quotidienne depuis plus d’un an », a déclaré M. Sunak.