Une vidéo montre le plus grand immeuble résidentiel au monde pouvant accueillir plus de 20 000 personnes

Regent International a une capacité maximale d’environ 30 000 personnes.

Une vidéo fascinante de Regent International, le plus grand immeuble résidentiel du monde, est devenue virale sur les réseaux sociaux, captivant les internautes. Située dans la ville centenaire de Qianjiang, en Chine, cette merveille architecturale de 675 pieds de haut a été initialement conçue comme un hôtel haut de gamme, mais a ensuite été reconvertie en un vaste complexe d’appartements. Le Regent International, en forme de S, s’étend sur une superficie impressionnante de 1,47 million de mètres carrés et abrite plus de 20 000 résidents dans des milliers d’appartements haut de gamme répartis dans ses tours de 39 étages.

Surnommée « communauté autonome », la structure massive offre une gamme de commodités et de commerces, garantissant que les besoins quotidiens des résidents sont satisfaits sans jamais avoir à quitter les lieux. Le complexe abrite des centres commerciaux, des restaurants, des écoles, des hôpitaux et des installations de loisirs, créant ainsi une communauté autonome au sein du bâtiment lui-même. Les résidents bénéficient également d’un accès à des centres de remise en forme ultramodernes, des aires de restauration, des piscines intérieures, des épiceries, des salons de coiffure, des salons de manucure et de vastes jardins.

« Plus de 20 000 personnes vivent en Chine dans le plus grand immeuble résidentiel du monde », a été sous-titré la vidéo sur X.

🚨 Plus de 20 000 personnes vivent dans le plus grand immeuble résidentiel du monde en Chine. pic.twitter.com/O3nBToayx4 – Technologie indienne et infrastructure (@IndianTechGuide) 6 octobre 2024

Malgré son taux d’occupation actuel, Regent International a encore une marge de croissance, avec une capacité maximale de 30 000 personnes, ce qui permettra à 10 000 résidents supplémentaires de rejoindre la communauté.

Un utilisateur a écrit : « C’est incroyable. C’est incroyable de voir à quel point l’architecture moderne peut rassembler autant de personnes sous un même toit, créant ainsi un sentiment unique de communauté. »

Un autre a commenté : « C’est fascinant ! L’idée que plus de 20 000 personnes vivent dans un seul immeuble résidentiel est incroyable.

Un troisième a déclaré : « La pression sur les installations partagées comme les ascenseurs et les espaces ouverts au sein de l’enceinte serait immense. Également en cas d’incendie, de tremblement de terre, etc., les premiers intervenants auront une tâche très difficile. Les élections pour le RWA ici doivent être intéressantes… mdr. »

Un quatrième a ajouté : « Wow, c’est comme une petite ville où vous pouvez littéralement croiser vos voisins… dans l’ascenseur. »

Depuis son inauguration en 2013, le bâtiment a attiré une communauté diversifiée de résidents, composée principalement de jeunes professionnels fraîchement sortis de l’université ou sur le point d’obtenir leur diplôme, ainsi que d’influenceurs et d’entrepreneurs en herbe. Selon Sina, une agence de presse chinoise, le prix des appartements du bâtiment varie considérablement, allant de 1 500 RMB (17 959) par mois pour les petites unités sans fenêtres à 4 000 RMB (47 891) ou plus pour les plus grandes unités avec balcon.