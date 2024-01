Une vidéo montre le PDG de Vistex, qui plonge dans la mort lors d’une fête d’entreprise en Inde

Nouvelles

AVERTISSEMENT : CONTENU PERTURBANT

Une journée de célébration s’est rapidement transformée en spectacle d’horreur lorsqu’un PDG du secteur technologique a plongé de 15 pieds jusqu’à la mort lors d’un accident sur scène, devant des employés horrifiés en Inde.

Le PDG de Vistex, Sanjay Shah, et le président de Vistex, Vishwanath Raju Datla, se trouvaient à l’intérieur d’une cage en fer qui était en train d’être descendue sur une scène dans le cadre de leur grande entrée à une fête d’entreprise lorsqu’un fil s’est cassé, le Times of India a rapporté.

Une vidéo choquante a montré le moment où la cage jaune flottant près des chevrons a commencé à vaciller alors que des feux d’artifice ont explosé et qu’une voix a imploré la foule de « joindre les mains » pour les deux.

La cage est ensuite rapidement tombée sur le côté, envoyant les deux dirigeants de l’entreprise basée dans l’Illinois dévaler 15 pieds au sol – soit environ une chute d’un étage.

L’un des hommes s’est complètement retourné et a atterri tête première sur le sol, montre la vidéo.

Shah a été tué dans l’accident. Datla est resté dans un état critique.

Bien que la cause ait été attribuée à un fil cassé, les autorités enquêtent sur l’incident et sur la cage défectueuse, tirée par un laminoir et comportant des fils et des grilles en fer.

Sanjay Shah et le président Vishwanath Raju Datla étaient descendus sur l’estrade dans une cage en fer lorsque le fil s’est cassé. X/@MarioNawfal

Shah et Datla étaient en Inde pour célébrer le jubilé d’argent de Vistex Asia, qui a été célébré pendant deux jours dans la célèbre Ramoji Film City.

“Shah et Raju étant descendus de la cage sur l’estrade était un événement prévu pour lancer les célébrations”, a déclaré un responsable de l’entreprise au média.

Vistex, fondée par Shah en 1999, est une société de services de conseil comptant plus de 20 bureaux dans le monde et une longue liste de clients comprenant GM, Yamaha, Coca-Cola et bien d’autres.

Originaire de Mumbai, en Inde, il a immigré aux États-Unis plus d’une décennie plus tôt pour fréquenter l’école de commerce de l’Université Lehigh, où il a obtenu son MBA en 1989 à l’âge de 21 ans. selon l’établissement.

Shah a été tué dans cet accident anormal, survenu lors de la fête de deux jours organisée par son entreprise en Inde. X/@MarioNawfal

Il a ensuite fait un don de 5 millions de dollars pour créer le Vistex Institute for Executive Education à l’école en 2017.

Shah était un philanthrope qui a également créé la Fondation Vistex, qui accorde des subventions à des organisations à but non lucratif axées sur la santé, l’éducation et les programmes destinés aux besoins de base.

En 2020, il a ouvert l’hôpital Vistex à Bihar, en Inde, qui a été reconnu comme un établissement modèle national pour le COVID-19.

Le Post a contacté Vistex.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo