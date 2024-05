Une vidéo montre le moment où des navires russes de la mer Noire sont détruits lors d’une attaque de drone naval

De nouvelles images semblent montrer le moment où des drones navals ukrainiens ont attaqué des navires russes en Crimée contrôlée par Moscou, lors de la dernière série de frappes de Kiev sur la péninsule annexée.

Jeudi, l’agence de renseignement militaire ukrainienne GUR a déclaré que l’une de ses unités spéciales, connue sous le nom de Groupe 13, avait « détruit » deux patrouilleurs russes à l’aide de navires de surface sans équipage (USV) du service.

Un bref extrait, posté par le GUR, semble montrer au moins un drone naval attaqué par un hélicoptère. Des images de vision nocturne granuleuses semblent ensuite montrer un navire tirant vers des drones entrants, avant de passer à ce qui semble être les instants juste avant qu’au moins un USV ne frappe un navire à l’arrêt.

Les forces russes ont utilisé divers avions, hélicoptères et armes légères pour se défendre contre les drones navals ciblant la Crimée occidentale, a indiqué le GUR.

Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier de manière indépendante le rapport de l’Ukraine, ni les images, et a contacté le ministère russe de la Défense pour commentaires par courrier électronique.

Cette photographie prise le 11 avril 2024 montre un drone naval Magura de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l’Ukraine naviguant sur l’eau lors d’une manifestation pour les journalistes dans un lieu tenu secret en Ukraine. Jeudi, l’agence de renseignement militaire ukrainienne GUR a déclaré que l’une de ses unités spéciales, connue sous le nom de Groupe 13, avait « détruit » deux patrouilleurs russes à l’aide de navires de surface sans équipage (USV) du service.

GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images



Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que sa flotte de la mer Noire avait « détruit quatre bateaux ukrainiens sans pilote dans la partie nord-ouest de la mer Noire » au cours de la journée écoulée. Dans une déclaration antérieure, le gouvernement russe avait déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté huit missiles du système de missiles tactiques de l’armée ukrainienne (ATACMS) au-dessus de la mer d’Azov, au nord-ouest de la Crimée, et huit drones aéroportés dans la mer Noire se rapprochant de la frontière. péninsule.

Le GUR a développé les drones d’attaque maritimes Magura V5, fréquemment utilisés pour lancer des frappes contre des actifs russes en Crimée. On attribue aux USV des attaques réussies contre une série de navires russes dans la mer Noire.

Les drones navals du Groupe 13 ont détruit les forces russes Ivanovets navire lance-missiles, le César Kounikov depuis le début de l’année, un navire de débarquement, une corvette russe et un patrouilleur à grande vitesse, a indiqué le GUR dans un communiqué.

Les opérations ukrainiennes en mer Noire constituent l’un des volets les plus efficaces de l’effort de guerre de Kiev.

Plus tôt cette année, l’ancien ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que la flotte russe de la mer Noire disposerait d’armes supplémentaires, notamment de mitrailleuses de gros calibre, pour repousser les assauts des drones ukrainiens.

Kiev a endommagé ou détruit environ un quart de la flotte de la mer Noire depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. Les frappes de drones et de missiles ukrainiens ont poussé les opérations russes plus à l’est, dans la mer Noire, et nombre de ses navires ont été déplacés de Crimée. base de Sébastopol à Novorossiysk, dans la région russe de Krasnodar.