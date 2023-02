Une vidéo montre le moment où des avions américains ont abattu un ballon espion chinois au-dessus de l’océan Atlantique

L’armée américaine a abattu samedi un ballon espion présumé chinois.

Un météorologue a capturé une vidéo de jets encerclant le ballon avant de l’abattre.

La garde côtière américaine a demandé aux gens d’éviter la zone du ballon avant que la plaisanterie ne l’abatte.

L’armée américaine a abattu un suspect chinois ballon espion samedi et prévoyait d’essayer de récupérer les débris dans l’océan Atlantique.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des avions tournant autour du ballon avant de l’abattre.

Les garde-côtes américains avaient demandé aux marins d’éviter la zone du ballon en raison des actions militaires américaines “qui présentent un danger important” avant que les jets n’abattent le ballon samedi.

La Federal Aviation Administration américaine a également temporairement fermé l’espace aérien le long de la côte de la Caroline et fermé les aéroports de Charleston et Myrtle Beach, en Caroline du Sud, et de Wilmington, en Caroline du Nord.

De hauts responsables de la défense ont déclaré qu’un avion à réaction F-22 de la base aérienne de Langley en Virginie avait tiré sur le ballon d’un seul coup, selon Fox News.

La Chine a admis être propriétaire de l’appareil, mais le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré vendredi qu’il “s’était égaré aux États-Unis en raison d’un cas de force majeure”.

Une vidéo publiée par le météorologue en chef du WCNC, Brad Panovich, montre deux jets faisant largement le tour du ballon flottant au-dessus de Myrtle Beach, en Caroline du Nord, vers 13 h 29, heure locale, samedi.

Dans une autre vidéo publiée sur Twitter, une personne crie “ils l’ont eu, ça y est”. Le ballon semble alors se dissiper dans le ciel.

Un flux en direct de Fox News du ballon a capturé une image plus claire du moment exact où les projectiles ont percé le ballon. Le ballon peut être vu flotter avant de se dissiper rapidement en une bouffée de gaz dans la vidéo.

Un autre clip de 45 secondes publié sur Twitter montre l’approche du ballon avant qu’il ne soit abattu. Le ballon flotte ensuite au sol pendant environ 30 secondes pendant que les jets continuent leur chemin.