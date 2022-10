Une vidéo montre la préparation de la fusillade par VPD d’un homme autochtone dans le Downtown Eastside utilisant un pistolet à sac de haricots

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient du contenu graphique et des détails sur la violence que certains lecteurs peuvent trouver dérangeants.

Une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux montrant un policier de Vancouver tirant sur un Autochtone avec un pistolet à billes – un incident qui s’est produit en août et fait l’objet d’une enquête sur le recours à la force par la police.

Chris Amyotte, un père de huit enfants de 42 ans de Winnipeg qui rendait visite à sa famille à Vancouver, est décédé le 22 août après une interaction avec des policiers de Vancouver dans le Downtown Eastside au cours de laquelle il a été abattu avec un pistolet à sac de haricots.

La mort de l’homme ojibway a suscité des appels à la responsabilité de la police de la part de sa famille qui affirme qu’Amyotte a été abattu alors qu’il n’était pas armé et appelait à l’aide. Des témoins et le service de police de Vancouver ont confirmé qu’il demandait de l’aide.

L’incident fait l’objet d’une enquête menée par l’Independent Investigations Office (IIO), l’organisme de surveillance de la police dirigé par des civils de la Colombie-Britannique, pour déterminer si le recours à la force par la police était approprié.

La vidéo montre la préparation du tournage

La vidéo, la première séquence de l’incident à être partagée publiquement, a été initialement publiée sur TikTok le 26 août, quelques jours seulement après la fusillade.

Le clip de trois minutes et demie, qui semble être filmé depuis un appartement à plusieurs étages de l’autre côté de la rue, montre Amyotte quittant Laxmi Convenience sur East Hastings Street le matin du 22 août.

Dans la vidéo, Amyotte est nue et tient une cruche blanche, qu’il verse à plusieurs reprises sur sa tête, vidant ce qui semble être du lait sur lui-même.

Les événements de la vidéo correspondent à la description des témoins qui ont déclaré qu’Amyotte était en détresse suite à une attaque de masse d’ours et tentait de soulager la sensation de brûlure en retirant ses vêtements et en s’aspergeant de lait.

AVERTISSEMENT : Cette vidéo présente du contenu graphique et de la violence. CBC News l’a édité pour la longueur.

Une vidéo de TikTok montre un homme autochtone abattu par VPD à l’aide d’un pistolet à sac de haricots Une vidéo publiée à l’origine par l’utilisateur de TikTok tarajones65 montre Chris Amyotte dans les instants avant qu’il ne soit abattu par la police de Vancouver avec un pistolet à sac de haricots.

Amyotte erre sur le trottoir du pâté de maisons 300 de Hastings Street, se versant du lait sur lui-même sous le regard d’une demi-douzaine de passants.

Environ 90 secondes après le début de la vidéo, un véhicule de police s’arrête et deux agents sortent et s’approchent d’Amyotte.

L’Autochtone s’éloigne rapidement des agents, qui sont rejoints par d’autres agents, dont l’un tient une arme d’épaule pointée vers Amyotte, qui s’effondre soudainement sur le trottoir et est encerclée par la police.

La personne qui a posté la vidéo, un utilisateur de TikTok identifié comme Tara Jones, a commenté que la RCR avait été pratiquée sur Amyotte alors qu’il était allongé sur le trottoir pendant plus d’une heure.

Samantha Wilson, cousine de Chris Amyotte, s’adresse aux médias devant sa famille à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 1er septembre. Wilson a déclaré à CBC qu’elle était reconnaissante que la vidéo existe car elle répond à de nombreuses questions sur les derniers moments d’Amyotte. (Ben Nelms/CBC)

Samantha Wilson, la cousine d’Amyotte, a déclaré à CBC qu’elle était reconnaissante que la vidéo existe car elle répond à de nombreuses questions sur ses derniers instants.

“Quand je suis tombé dessus, ça m’a fait beaucoup de honte”, a-t-elle déclaré. “Il n’y avait aucune dignité pour lui là-dedans. Et vous pouviez voir la panique, vous pouviez voir la panique et dans ses actions et il avait peur … il était seul.”

Wilson est au courant de l’existence de la vidéo depuis des mois et l’a publiée sur son propre compte Twitter mardi. Malgré la honte initiale qu’elle a ressentie en le voyant, elle pense maintenant qu’il devrait être partagé et largement diffusé.

La famille de Chris Amyotte est photographiée lors d’une conférence de presse à Vancouver le 1er septembre. Samantha Wilson, la cousine d’Amyotte, affirme que la vidéo a renforcé la conviction de sa famille que le recours à la force par la police n’était pas justifié. (Ben Nelms/CBC)

Elle dit que la vidéo n’a fait que renforcer la conviction de sa famille que le recours à la force par la police n’était pas justifié.

“J’ai beaucoup de questions sur leurs tactiques de désescalade car dans la vidéo, ils l’ont suivi de très près”, a-t-elle déclaré.

“Ils savaient très bien qu’il n’était pas armé et qu’il ne constituait une menace pour personne d’après tous les passants qui étaient là.”

Le directeur de l’IIO dit que la vidéo est “utile”

L’IIO dit jusqu’à ce que CBC News partage la vidéo avec eux jeudi matin, ils n’avaient aucune connaissance de son existence.

“Nous avons une vidéo de cet événement sous un angle différent de celui-ci”, a déclaré le directeur civil en chef Ron MacDonald à CBC. “Cela offre une autre perspective et est très utile.”

Le trottoir devant l’hôtel Hazelwood sur East Hastings Street où Chris Amyotte a été abattu avec un pistolet à sac de haricots par des agents du VPD le 22 août. (Ben Nelms/CBC)

MacDonald dit que les enquêteurs de l’IIO ont déjà sondé le quartier et parlé à de nombreux témoins. Il dit que cette dernière vidéo montre plus de ce qui s’est passé avant l’arrivée de la police.

“Ce type de vidéo nous aide à corroborer ou non d’autres déclarations que nous avons reçues sur la façon dont l’individu agissait et ce qu’il faisait avant l’arrivée de la police”, a-t-il déclaré.

MacDonald dit que ces faits sont pertinents pour déterminer si la force utilisée par la police dans cette affaire était appropriée.

CBC News a contacté le VPD pour obtenir des commentaires, mais on lui a dit de contacter l’IIO.

Dans les semaines qui ont suivi la mort d’Amyotte, VPD a reconnu dans un communiqué qu’Amyotte “avait demandé de l’aide à un certain nombre de passants, qui n’avaient pas offert d’aide”.

Le communiqué indique également que les agents ont tenté de “communiquer verbalement avec l’homme” à leur arrivée et que des témoins ont signalé une confrontation.

Le sergent VPD. Steve Addison a déclaré qu’un fusil de chasse à sac de haricots est “un outil moins létal sûr et efficace” et “est utilisé comme une alternative à la force létale et peut être déployé contre une personne qui agit violemment ou affiche un comportement agressif”.