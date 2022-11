Une vidéo montre la police de Vancouver tirer sur un homme avec un pistolet pouf

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux jeudi après-midi montre que la police de Vancouver dans le Downtown Eastside entoure un homme qui tombe au sol après que des coups de feu ont retenti. Quelques instants plus tard, un chien semble attaquer l’homme.

Dans une déclaration à CBC jeudi soir, le service de police de Vancouver (VPD) a déclaré que les policiers avaient utilisé un pistolet à billes sur le suspect et qu’ils avaient utilisé “un usage légal, mesuré et approprié de la force”.

Ils ont déclaré que les agents avaient vu l’homme debout près de l’entrée du bâtiment du Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU) sur East Hastings Street dans le Downtown Eastside et avaient tenté de l’arrêter pour un crime sans rapport avec lui.

“L’homme dans cette vidéo est un délinquant à haut risque et violent avec des antécédents de vols à main armée, d’agressions contre la police et de trafic de drogue”, lit-on dans la déclaration, qui poursuit en disant que l’homme a agressé un agent du VPD en mars 2021.

Cait Spence, organisatrice communautaire de Our Streets – une initiative du VANDU – dit qu’elle a été témoin de ce qui s’est passé et que la police aurait pu désamorcer la situation.

REGARDER | Une vidéo montre la police de Vancouver tirer sur un homme avec un pistolet à billes :

La police de Vancouver tire sur un homme avec des balles de pouf non létales Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre des agents du VPD tirant sur un homme avec des sacs de haricots et utilisant un chien policier pour le retenir.

Elle dit qu’elle rencontrait d’autres défenseurs de la communauté de l’autre côté de la rue où l’incident s’est produit.

“J’ai d’abord vu environ sept policiers essayer d’arrêter quelqu’un qui se trouvait à l’arrière d’un taxi”, a-t-elle déclaré à CBC lors d’une interview.

“La personne qu’ils tentaient d’arrêter a quitté le taxi … a levé les mains, a mis les mains sur le taxi et montrait des signes de reddition.”

Elle dit que l’homme n’a pas eu un accès immédiat aux soins médicaux.

La police a précédemment décrit les fusils à pompe “un outil moins létal sûr et efficace” et “utilisés comme une alternative à la force létale et pouvant être déployés contre une personne qui agit violemment ou affiche un comportement agressif”.

Chien déployé pour «prendre le contrôle»: la police

Dans leur déclaration, VPD a déclaré que l’homme était monté dans un taxi et avait ordonné au chauffeur de conduire, menaçant prétendument de tuer le chauffeur s’il s’arrêtait.

Ils ont dit avoir forcé le taxi à s’arrêter près des rues Gore et Keefer, où le chauffeur de taxi s’est enfui.

Le suspect est resté dans le taxi, puis est sorti et a confronté les agents. Ils ont déclaré que le suspect ne s’était pas conformé aux ordres de se coucher par terre.

Dans la vidéo, on peut entendre l’homme dire à la police de lui tirer dessus.

La police a déclaré qu’un officier avait tiré sur le suspect à l’aide d’un pistolet à billes lorsque le suspect “s’est détourné et a fait signe de revenir vers la porte arrière du taxi”.

Selon la police, l’homme a résisté à son arrestation après être tombé au sol, et un chien policier a été relâché “pour prendre le contrôle total afin que l’homme puisse être menotté”.

La police a déclaré que le suspect, qui est toujours en garde à vue, a été soigné pour les morsures de chien et devrait faire face à “plusieurs nouvelles accusations”.

L’incident est le dernier d’une série d’altercations violentes impliquant la police de Vancouver. En octobre, Chris Amyotte, un Ojibway de 42 ans, est décédé après que la police lui a tiré dessus avec des sacs de haricots.

La présence policière « fait peur aux gens »

Dans le cadre de son travail avec Our Streets, Spence a participé à une campagne, en partenariat avec la ville de Vancouver, pour permettre aux personnes vivant dans des tentes du Downtown Eastside de prendre soin de leurs voisins et de se protéger mutuellement.

Elle dit que voir régulièrement des arrestations violentes et un recours ouvert à la force par la police met tout le monde dans le quartier mal à l’aise.

“La façon dont les gens en parlent est:” Toute interaction avec un flic peut conduire à cela “”, a-t-elle déclaré.

“Cela fait peur aux gens et cela fait savoir aux gens que ce quartier est finalement dirigé par la police.”

Spence dit qu’elle a pris l’habitude de filmer la police lorsqu’elle voit une situation impliquant des officiers qui semble commencer à dégénérer.

Elle dit qu’elle a senti que la police avait eu l’occasion de désamorcer l’incident jeudi lorsque l’homme avait les mains en l’air, et qu’elle a sorti son téléphone pour enregistrer quand elle a vu plus d’agents arriver sur les lieux.

La police a déclaré que le Bureau d’enquête indépendant (IIO) de la Colombie-Britannique, qui est appelé à enquêter sur toute interaction policière entraînant la mort ou des blessures graves, sera avisé.