Une vidéo montre la mort d’otages israéliens détenus par le Hamas à l’extérieur de Gaza

Au moins quatre Israéliens pris en otage par le Hamas lors de son incursion sans précédent en Israël samedi ont été tués peu après avoir été capturés, selon des vidéos examinées par le Washington Post. Une vidéo graphique partagée sur Telegram le 8 octobre et vérifiée par The Post montre plusieurs corps dans la rue de Beeri, un kibboutz du sud d’Israël, à quelques mètres de l’endroit où des militants du Hamas ont été filmés marchant avec plusieurs civils qui semblent être ceux-là. mêmes otages.

Au moins quatre corps sont visibles près de cette porte, dans une deuxième vidéo graphique partagée sur Telegram le 8 octobre, qui a été vérifiée de manière indépendante par The Post et géolocalisée pour la première fois par Rollo Collins et Benjamin den Braber du Centre pour la résilience de l’information. Centre pour la résilience de l’information. Le Post n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement quand exactement cette vidéo a été tournée, bien que des voitures brûlées et de la fumée soient visibles dans les deux vidéos.