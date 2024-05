Une vidéo montre la cabine de Singapore Airlines en plein désarroi après que de « graves turbulences » aient fait 1 mort

Une vidéo a été diffusée montrant l’intérieur d’un avion Boeing de Singapore Airlines en plein désarroi après qu’il ait été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok cette semaine à la suite de « graves turbulences » qui ont fait un passager mort.

Les images capturées mardi montrent des débris éparpillés dans la cabine du vol 321 de Singapore Airlines et des éclaboussures de sang apparentes sur un compartiment supérieur.

« Je n’ai jamais rien vécu de pareil au cours de toutes mes années de vol », a déclaré à Reuters Andrew Davies, un voyageur à bord du vol Londres-Singapour.

« Il y a eu une sorte d’incrédulité immédiate au début, puis l’avion était très… il semblait très plat, et il était évident que le monsieur [who died] « J’avais besoin d’aide », a-t-il ajouté. « Alors je me suis levé et j’ai aidé certains passagers à le sortir de son siège et nous l’avons allongé sur le sol près de la cloison pour que les médecins de l’avion, il y avait des passagers qui, heureusement, étaient les médecins pourraient administrer la RCR à l’homme à bord de l’avion. Ils ont pratiqué la RCR pendant, je pense, environ 20 minutes. »

Davies a déclaré qu’il y avait une Australienne à bord de l’avion « qui a passé le reste du vol » à tenir la main de l’épouse de l’homme décédé. Davies a décrit l’épouse comme étant « grièvement blessée », tandis que la personne décédée a été identifiée dans les médias comme étant un Britannique de 73 ans.

Davies a déclaré à Reuters que le voyageur australien « la réconfortait, lui discutait et lui tenait compagnie, et [it was] C’est agréable de voir la bonté chez les gens et, vous savez, les gens s’entraident et font ce qu’il faut les uns pour les autres et s’entraident, étant gentils. »

« Tous les membres d’équipage de cabine que j’ai vus ont été blessés », a-t-il également déclaré. « Je n’ai vu personne travaillant pour Singapore Airlines qui n’ait pas été blessé. Il y avait un membre du personnel de cabine devant moi qui avait… souffrait énormément du dos. Mais il a continué à servir les gens et aider les gens et obtenir de l’aide médicale autant qu’il le pouvait. Je pense que le personnel de Singapore Airlines était joli, vous savez, je suis de tout cœur avec eux parce qu’ils ont également traversé une terrible épreuve. »

Singapore Airlines a déclaré mercredi que 74 passagers et six membres d’équipage restaient à Bangkok, parmi lesquels « ceux qui reçoivent des soins médicaux, ainsi que les membres de leur famille et leurs proches qui étaient à bord du vol ». Les autres sont arrivés à Singapour après être montés dans un autre avion. Il a indiqué mardi que l’avion avait rencontré de « fortes turbulences ».

« Au nom du conseil d’administration de Singapore Airlines, j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre passager décédé le 21 mai 2024 dans l’incident du SQ321 », a déclaré Peter Seah, président de Singapore Airlines. « J’assure à tous les passagers et membres d’équipage qui se trouvaient à bord de l’avion que nous nous engageons à les soutenir pendant cette période difficile. »

Un hôpital où les blessés ont été transportés à Bangkok a déclaré mercredi à l’Associated Press que 20 personnes du vol étaient soignées dans son unité de soins intensifs, tandis que 104 au total avaient reçu des soins médicaux.

« Je n’ai qu’une coupure à l’œil et une dent ébréchée, ça pourrait être bien pire », a déclaré à l’AP Josh Silverstone, un jeune de 24 ans qui faisait partie des personnes sorties de l’hôpital mercredi. « Tout allait bien jusqu’à mon retour à l’aéroport et je ne pouvais pas arrêter de vomir. Je ne pouvais pas marcher, c’était vraiment mauvais. »

« Je me suis réveillé par terre, je n’ai pas réalisé ce qui s’était passé, j’ai dû me cogner la tête quelque part », a-t-il ajouté. « Il y avait des gens étendus par terre, ils étaient paralysés. »