Une vidéo montre Drake et Lil Wayne jouant “Didi Tera” de Lata Mangeshkar lors d’un concert, les fans incrédules

Une vidéo de concert du rappeur canadien Drake et Lil Wayne utilisant le numéro emblématique de la chanteuse légendaire Lata Mangeshkar Didi Tera Devar Deewana lors de leur performance est devenue virale sur Internet. Un utilisateur d’Instagram a partagé un clip des deux sensations de rap à côté de la légende, “Drake et Lil Wayne montrant du respect à Lata Mangeshkar, histoire en devenir pour la communauté desi.” Dans la vidéo, on peut voir les rappeurs groover sur scène alors que des rythmes énergiques jouent en arrière-plan, tout à coup un faible son de Didi Tere Devar Deewana se fait entendre avant que Drake ne continue à rapper.

Didi Tere Devar Deewana figure dans la tracklist du populaire film bollywoodien Hum Aapke Hain Koun. Regardez la vidéo virale du concert ici :

La vidéo a amassé plus d’un million de likes sur l’application de partage de photos, incitant les utilisateurs de Desi à laisser tomber des réactions hilarantes dans la section des commentaires de la publication. Une section d’Internet a affirmé que le clip était faux. Un utilisateur a écrit : “Ce n’est pas vrai, j’ai regardé tout le concert”, un autre a dit : “Je n’ai rien entendu.” Un autre a rejoint, “Je parie qu’ils ne la connaissent pas, c’est juste qu’ils ont trouvé son échantillon de musique et l’ont utilisé.” Pendant ce temps, un utilisateur a plaisanté: “Drake vient de ruiner la chanson”, un autre a ajouté: “Bro vient de ruiner Didi Tera Devar Deewana pour moi.” Il n’est pas encore clair si la vidéo est authentique.

Le morceau que Drake a apparemment mélangé à ses chansons est à l’origine représenté sur les stars de Bollywood Salman Khan et Madhuri Dixit Nene. Notamment, le numéro à succès de Bollywood des années 90 est écrit par Dev Kohli. En plus de cela, Didi Tera Devar Deewana a également reçu la voix mélodieuse de SP Balasubrahmanyam aux côtés de Lata Mangeshkar.

Lata Mangeshkar est décédée au mois de février de cette année, laissant tout le pays dévasté. Le chanteur légendaire qui a été salué comme le Rossignol de l’Inde suivait un traitement à l’hôpital Breach Candy de Mumbai. Ses cendres ont été immergées dans la rivière Godavari à Ramkund, Nashik en présence de sa sœur Asha Bhosle et de son neveu Adinath Mangeshkar.

