Une vidéo montre Diddy exhortant les fêtards à rester « lotionnés » refait surface

Une vidéo de Sean « Diddy » Combs disant aux fêtards de rester « lotionnés » a refait surface à la suite de l’arrestation du magnat de la musique pour trafic sexuel et racket.

Les images, provenant d’une fête en 2022 au domicile de Diddy à Los Angeles, ont été obtenues par TMZ jeudi 3 octobre.

Dans le clip, on peut entendre Diddy animer et rappeler à la foule de rester fraîche. « Ayo, tout le monde, assurez-vous que votre haleine est fraîche […] assurez-vous d’avoir une lotion », a-t-il déclaré aux participants.

Il a également conseillé à ceux qui fument de l’herbe de « se procurer les bandes de Listerine, B » avant d’encourager les femmes à prendre le contrôle de la piste de danse pendant que jouait le tube R&B de Donell Jones « U Know What’s Up ».

La vidéo qui a refait surface a attiré l’attention à la lumière des problèmes juridiques actuels de Diddy.

Les procureurs fédéraux ont accusé le fondateur de Bad Boy d’avoir organisé de prétendues « freak offs », au cours desquelles des femmes étaient contraintes à des actes sexuels, qu’il a enregistrés.

Les preuves incluraient des séquences vidéo et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé, saisies lors de perquisitions à son domicile au début de cette année.

L’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, a tenté d’expliquer l’énorme réserve de lubrifiant de son client en disant : « Il a une grande maison, il achète en gros. »

Cependant, Costco a réfuté les affirmations selon lesquelles ils stockaient de l’huile pour bébé, un détail discuté dans le documentaire Tubi *The Downfall of Diddy: The Indictment*.

Le rival de longue date de Diddy, 50 Cent, a ajouté de l’huile sur le feu, se moquant de la révélation avec des publications sur les réseaux sociaux. Après l’annonce de la nouvelle, 50 Cent a partagé une photo sur Instagram en plaisantant : « Ici, je suis en bonne compagnie avec [Drew Barrymore] et je n’ai pas 1 000 bouteilles de lubrifiant à la maison. »

Bien que Diddy n’ait pas encore répondu directement aux allégations concernant l’huile pour bébé, il a nié tout acte criminel et a plaidé non coupable des accusations.