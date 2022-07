Une vidéo montre des voleurs armés faisant une descente dans l’Apple Store de Covent Garden à Londres, en Angleterre

La police métropolitaine a lancé une enquête après que le magasin phare d’Apple, Covent Garden Apple Store à Londres, en Angleterre, a été attaqué par des voleurs armés aujourd’hui lors d’un vol effronté en plein jour, avec un gang d’hommes volant des iPhones et des iPads sur les tables d’affichage du magasin avant de fuir rapidement la scène.

Vers 13h30 aujourd’hui, dimanche 17 juillet, dix hommes ont été vus faisant irruption dans l’Apple Store du West End de Londres. Lors d’une conversation avec Yahoo News, un témoin a déclaré: “Les hommes ont franchi la porte en frappant devant la sécurité et ont pris les affaires des clients entre leurs mains et sur les tables, les téléphones, les sacs, les ordinateurs portables et tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main.”

Il est entendu qu’en plus de voler des produits dans le magasin lui-même, les voleurs portant une cagoule ont également saisi des articles appartenant aux clients du magasin, notamment des sacs, des téléphones et d’autres effets personnels, avec une vidéo partagée en ligne montrant le gang poursuivi par le magasin. agents de sécurité alors que les hommes se séparent et s’enfuient.

La police métropolitaine a déclaré dans un communiqué partagé par le Courrier quotidien en ligne: ‘Vers 13h10 le dimanche 17 juillet, la police a reçu plusieurs appels signalant qu’un groupe d’hommes s’était introduit de force dans un magasin de The Piazza, Covent Garden. Certains membres du groupe auraient porté des armes. Il est allégué qu’ils ont volé un certain nombre d’objets avant de fuir la zone dans différentes directions “

«Bien que ce soit une expérience effrayante pour le personnel et les clients, il n’y a eu aucun rapport de blessures physiques. Le groupe avait fui avant l’arrivée des policiers, mais une enquête est en cours. Toute personne qui a été témoin de l’incident, ou qui possède des photos ou des séquences vidéo de celui-ci, est priée d’appeler le 101 avec la référence 3815/17JUL. Des informations peuvent également être fournies à Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111. »

Image: Courrier quotidien en ligne