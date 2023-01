Une vidéo montre des soldats sud-africains jetant des corps sur un tas de décombres en feu au Mozambique

Des membres de la mission militaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe au Mozambique font l’objet d’une enquête après qu’une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux les montrant en train de jeter des corps sur un tas de décombres en feu, ont annoncé mardi des responsables.

Les soldats font partie de la mission déployée par le bloc régional de 16 pays d’Afrique australe pour combattre les extrémistes islamiques qui ont semé la terreur contre les communautés du nord du Mozambique.

L’insurrection au Mozambique a été accusée de plus de 3 000 morts depuis 2017, avec plus de 800 000 personnes déplacées et plus d’un million ayant besoin d’aide alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

La vidéo montre des membres non identifiés de la mission brûlant un tas de gravats comprenant des meubles et des ustensiles et jetant un corps dessus tandis qu’un autre corps gisait sur les ordures en feu.

6 CORPS RETIRÉS DE LA MAISON BRÛLÉE DE L’OHIO APRÈS UN INCENDIE TÔT LE MATIN

Au moins un soldat portant un uniforme militaire avec un drapeau sud-africain est vu tenant son fusil dans une main et filmant l’incident sur un téléphone portable avec l’autre.

L’incident aurait eu lieu en novembre de l’année dernière.

Le porte-parole de la Force de défense nationale sud-africaine, Brig. Le général Mokoena Mahapa a décrit l’incident comme un “acte ignoble”, affirmant qu’il était contraire au droit des conflits armés et que le commandant de la force de la mission enquête.

“La SANDF ne tolère en aucune façon les actes commis dans la vidéo et ceux qui sont reconnus coupables de tels actes seront traduits en justice”, a déclaré Mahapa.

Il a déclaré que les soldats sud-africains en mission font partie d’une force combinée et relèvent du commandement et du contrôle de la mission.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’Afrique du Sud ne soutient leur mission que sur le plan logistique”, a déclaré Mahapa.

Environ 600 soldats sud-africains se trouvent dans la région de Cabo Delgado au Mozambique depuis octobre 2021 dans le cadre de la force régionale d’environ 1 000 soldats qui comprend également l’Angola, le Botswana, la Tanzanie, le Malawi, le Lesotho et la Zambie.