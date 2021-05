Une vidéo montre des scientifiques de Wuhan négligeant la sécurité et admettant avoir été mordus par des chauves-souris alors qu’ils enquêtaient sur le SRAS – The Right Scoop

Nous avons entendu beaucoup de discussions sur le laboratoire de virologie de Wuhan et sur le fait que les scientifiques ne prenaient pas les précautions de sécurité appropriées lors de leurs recherches sur le virus du SRAS.

Plus tôt cette année en janvier, Taïwan a écrit que ces scientifiques en virologie de Wuhan étaient extrêmement négligents avec les chauves-souris en 2018. Ils écrivaient sur une vidéo qui montrait ces scientifiques dans une grotte où ils se faisaient mordre par des chauves-souris et avaient même un gonflement sur les bras pour prouve le:

NOUVELLES DE TAIWAN – Une vidéo publiée deux ans avant le début de la pandémie de coronavirus de Wuhan montre que les scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) sont cavaliers envers les équipements de protection et mordus par des chauves-souris porteuses de virus mortels tels que le SRAS, démontrant une culture de sécurité laxiste dans le laboratoire. Le 29 décembre 2017, la télévision d’État chinoise a diffusé une vidéo conçue pour présenter Shi Zhengli, (石正麗), également connue sous le nom de « Bat Woman », et son équipe de scientifiques du WIV dans leur quête pour trouver l’origine du SRAS. . Malgré le fait que les scientifiques travaillent dans un laboratoire de niveau de biosécurité 4, ils montrent un mépris choquant pour la sécurité lors de la manipulation de chauves-souris potentiellement infectieuses à la fois dans la nature et en laboratoire. De 4h45 à 4h56, on peut voir un scientifique tenant une chauve-souris à mains nues. Les membres de l’équipe de 7h44 à 7h50 peuvent être vus en train de ramasser des excréments de chauves-souris potentiellement très infectieux tout en portant des manches courtes et des shorts et sans équipement de protection individuelle (EPI) visible autre que des gants. De 8h31 à 8h34, certains membres de l’équipe peuvent être vus portant des combinaisons complètes de protection contre les matières dangereuses tandis que de nombreux autres interagissent avec eux dans des vêtements ordinaires et des casquettes de nettoyage et d’autres encore n’ont aucun couvre-chef. La caméra passe ensuite à un conteneur rempli de chauves-souris vivantes qui se débattent.

Le narrateur déclare ensuite que même si les scientifiques portent des gants, le risque d’être blessé par une morsure de chauve-souris « existe toujours ». Le chercheur en virus Cui Jie (崔杰) raconte ses expériences de morsure de 8h47 à 8h50. Il a dit que les crocs de la chauve-souris ont traversé son gant, qui était probablement en nitrile. Il a décrit le sentiment comme «comme être piqué avec une aiguille». La vidéo coupe ensuite le membre d’une personne montrant un gonflement après une morsure de chauve-souris.

De 10h45 à 10h50, un membre de l’équipe en chemise de camouflage et sans aucun EPI peut être vu à l’entrée d’une grotte du Yunnan, d’où proviennent de nombreux coronavirus, avec des chauves-souris volant tout autour de lui. De 10h51 à 11h12, la vidéo passe à trois techniciens de laboratoire manipulant des échantillons alors que le narrateur décrit «trois virus vivants» collectés au Yunan. Aucun ne porte de masque. La vidéo revient ensuite à une grotte du Yunan de 11h19 à 11h23 où la plupart des membres de l’équipe à l’intérieur ne portent aucune protection autre que des gants. De 11h23 à 11h26, les scientifiques peuvent être vus dans divers états de protection, des combinaisons complètes contre les matières dangereuses à l’absence de masque ou de gants, alors qu’ils manipulent ensemble des chauves-souris capturées. Un blogueur chinois a mis en ligne un article, supprimé par la suite par les censeurs chinois, accusant le laboratoire de Shi d’avoir divulgué le virus le 16 juin 2020. Le message, qui peut toujours être vu sur Internet Archive, fournit une analyse astucieuse du compte de Cui Jie et de la vidéo. images fournies. À 8:48, Cui a mentionné que sa main avait été mordue alors qu’il portait des gants, probablement similaires à ceux montrés à 7:52. Parce que ces gants couvrent à peine une partie du poignet, la morsure de Cui Jie n’a pas pu se produire très loin du bras. Pourtant, à 8h49, le gonflement d’une morsure de chauve-souris semble être un avant-bras ou un mollet. Ainsi, la vidéo montre la preuve qu’au moins deux morsures de chauves-souris se sont produites alors que l’équipe recherchait des chauves-souris porteuses de divers coronavirus.

S’ils étaient aussi négligents avec les chauves-souris dans leur habitat naturel, se laissant même mordre par les chauves-souris parce qu’ils ne portaient pas la protection appropriée, imaginez à quel point ils sont négligents dans un laboratoire où tout est sous leur contrôle.

Ceci de Taiwan News montre leur attitude concernant les virus des chauves-souris :

Le narrateur souligne le fait que les chauves-souris peuvent être porteuses de divers virus puissants, dont la rage. Il déclare ensuite que les membres de l’équipe sont injectés avec le vaccin contre la rage avant chaque échantillonnage sur le terrain. Cependant, dans un article publié dans le China Science Exploration Center, qui a ensuite été balayé par les censeurs chinois, Shi s’est vanté que « ce travail n’est pas aussi dangereux que tout le monde le pense ». Bien que les chauves-souris soient porteuses de nombreux virus, « les chances d’infecter directement les humains sont très faibles, a-t-elle écrit.

Cette vidéo, que je publie ci-dessous (elle est en chinois), est juste une preuve supplémentaire des affirmations de notre propre département d’État selon lesquelles les scientifiques de Wuhan n’avaient pas respecté les précautions de sécurité appropriées lorsqu’ils travaillaient sur ces virus de chauves-souris.

Mais plus encore, le fait que cela se soit produit en 2018, alors que nous savons maintenant que les scientifiques ont en fait été mordus par ces chauves-souris « SRAS », et qu’il n’y a pas eu de cas confirmé de COVID avant décembre 2019 – tout cela semble aller un long chemin pour réfuter la théorie selon laquelle COVID est venu naturellement des chauves-souris. J’étais déjà un partisan de la théorie des fuites de laboratoire au préalable et cela renforce encore plus ma confiance en cette théorie.