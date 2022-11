Une vidéo montre des officiers chinois arrêtant un journaliste de la BBC alors que la Chine défend sa détention

Une vidéo montre le moment où un journaliste de la BBC couvrant les manifestations anti-lockdown à Shanghai a été arrêté par la police chinoise avant d’être détenu pendant plusieurs heures.

Ed Lawrence, caméraman du bureau chinois de la BBC, a été “battu et frappé à coups de pied par la police” lors d’une manifestation à Shanghai qui a dégénéré en violents affrontements entre la police et les manifestants, a annoncé dimanche la chaîne britannique dans un communiqué. Les autorités chinoises affirment que Lawrence n’a pas montré ses références et ont accusé les médias britanniques d'”hypocrisie et de doubles standards” à propos de l’incident.

La vidéo de l’arrestation montre au moins cinq policiers chinois retenant Lawrence au sol, le menottant et l’entraînant.

On peut entendre des manifestants crier “libérez !” que l’arrestation a été faite et Lawrence a été malmené.

“La BBC est extrêmement préoccupée par le traitement réservé à notre journaliste Ed Lawrence, qui a été arrêté et menotté alors qu’il couvrait les manifestations à Shanghai”, a déclaré dimanche un porte-parole de la BBC.

“Il a été détenu pendant plusieurs heures avant d’être relâché. Lors de son arrestation, il a été battu et a reçu des coups de pied par la police. Cela s’est produit alors qu’il travaillait comme journaliste accrédité”, a ajouté le porte-parole.

La BBC a déclaré que l’incident était “préoccupant” et qu’aucune raison “crédible” de la détention de Lawrence n’avait été donnée.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a répondu à la BBC mardi matin, accusant le média d’avoir déformé ce qui s’était passé.

“Pour rétablir les faits, le journaliste de la BBC n’a pas montré ses références et a ignoré les demandes de la police. La BBC rapporte-t-elle ou fait-elle des nouvelles?” Chunying a tweeté.

“En outre, les commentaires officiels du Royaume-Uni sur ce qui s’est passé à Shanghai ne montrent rien d’autre que l’hypocrisie et les doubles standards habituels”, a-t-elle poursuivi. “Si le gouvernement britannique respecte la liberté des médias et la liberté de manifester, alors pourquoi a-t-il gêné et agressé la journaliste chinoise alors qu’elle ne faisait que poser des questions et exprimer ses opinions légitimes lors d’un événement parallèle à la conférence annuelle du parti conservateur britannique et plus tard même la déclarer coupable ? C’est de l’hypocrisie et des doubles standards. Point final.”

Le ministère des Affaires étrangères semble faire référence à un incident survenu en 2019 lorsque Linlin Kong, un journaliste de la télévision d’État chinoise, a été reconnu coupable d’avoir agressé un délégué à une conférence du Parti conservateur. Un juge a conclu que Kong, correspondant politique britannique de longue date de CCTV, était coupable d’avoir giflé le député conservateur Enoch Lieu, selon Le Gardien.

Chunying a également accusé le gouvernement britannique d’hypocrisie pour avoir réprimé les manifestants anti-COVID-19 à Londres l’année dernière, notant que plus de 200 personnes ont été arrêtées en 2021.

« Et comment le gouvernement britannique gère-t-il les manifestants nationaux ? En 2020, la police a arrêté plus de 150 personnes qui protestaient contre le verrouillage de Covid à Londres », a-t-elle écrit. “En 2021, plus de 200 personnes ont été arrêtées lors de manifestations à grande échelle contre les réductions des dépenses publiques. Des vidéos montrent que la police britannique a donné des coups de pied et battu des manifestants non armés.”

Le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Yael Halon de Fox News a contribué à ce rapport.