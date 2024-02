Une vidéo montre des députés de la région de Houston tirant à plusieurs reprises sur une femme dans l’appartement de son amie

Une femme de Houston a été abattue à plusieurs reprises dans l’appartement de son amie par des policiers répondant à un appel d’une unité voisine au sujet d’un intrus, un incident qui, selon son avocat, l’avocat national des droits civiques Ben Crump, “n’aurait jamais dû se produire”.

La femme, Eboni Pouncy, a été blessée lors de la fusillade du 3 février et est en train de se rétablir, a déclaré Crump dans un communiqué.

Les images de la caméra corporelle de deux adjoints du shérif du comté de Harris les ont montrés s’approchant de l’appartement de l’ami de Pouncy. Les vidéos, publiées samedi avec un déclaration vidéo sur l’incidentmontrent l’un des adjoints frappant à la porte et criant : « Bureau du shérif !

Les deux députés s’éloignent de la porte d’entrée vers les fenêtres.

On peut entendre une adjointe dans les images dire qu’elle voit quelqu’un venir à la porte et crier : « Arme ! Les députés commencent à tirer avec leurs armes à plusieurs reprises, rechargent et continuent de tirer, montrent les vidéos.

Le bureau du shérif a déclaré qu’une arme de poing avait ensuite été retrouvée dans l’appartement, près de l’entrée.

Les adjoints du shérif à Houston répondent à un appel concernant un intrus. Bureau du shérif du comté de Harris

Alors que Crump a reconnu que Pouncy tenait son arme légalement enregistrée, il a ajouté lundi dans un communiqué que « ces images de caméra corporelle récemment publiées sont la preuve de la force inutile et excessive utilisée contre » son client.

“La vidéo montre que les députés qui ont répondu à la maison de l’ami d’Eboni ont été abattus en premier et ont posé des questions plus tard”, a déclaré Crump.

Dans une déclaration antérieure, il l’a comparé à la fusillade de Breonna Taylor, une femme noire qui a été mortellement abattue par la police à Louisville, Kentucky, lors d’un raid bâclé à son domicile en 2020.

“Il est clair, d’après la vidéo et les blessures d’Eboni, que les députés n’étaient pas justifiés de lui tirer dessus à cinq reprises”, a écrit Crump sur X lundi. « Nous exigeons que les députés impliqués soient immédiatement tenus responsables des terribles blessures subies par Eboni en raison de leurs actions impulsives. »

Le bureau du shérif a déclaré que des agents avaient été appelés aux appartements Pines of Woodforest vers 2h10 du matin après qu’une femme ait signalé que quelqu’un se trouvait à l’intérieur de son appartement, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué. déclaration vidéo.

Le premier adjoint sur les lieux a vidé l’appartement et s’est assuré qu’il était « sûr et sécurisé », selon les autorités.

Après l’arrivée d’un deuxième adjoint, quelqu’un d’une unité voisine a alerté les adjoints et leur a dit que quelqu’un était entré par effraction dans un autre appartement.

Les deux députés se rendirent dans cet appartement qui appartenait à l’ami de Pouncy. Là, les policiers ont rapporté avoir vu « la moustiquaire de la fenêtre avant retirée, des vitres brisées et les stores relevés, près de la porte d’entrée », a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué vidéo.

Crump a déclaré que la fenêtre avait été brisée parce que l’amie de Pouncy avait oublié la clé de sa maison et que les femmes avaient brisé la fenêtre pour entrer.

“Un voisin a entendu le verre se briser et a informé les députés déjà présents du bruit”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pouncy, craignant qu’il ne s’agisse d’un intrus, a saisi son arme de poing et s’est approchée de la porte, selon Crump. Peu de temps après, elle a été abattue par les députés.

La fusillade fait toujours l’objet d’une enquête de la part de l’unité des homicides du bureau du shérif. Le bureau du procureur du comté de Harris et l’unité des affaires internes du bureau du shérif mènent leurs propres enquêtes indépendantes. Les deux députés concernés ont été mis en congé administratif.