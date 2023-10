Une vidéo montre des chasseurs chinois volant à 20 pieds d’avions américains et des « armes clignotantes » | Monde | Nouvelles

L’État étranger s’est engagé dans encore plus d’escarmouches aériennes au cours des décennies qui ont précédé.

Les images effrayantes montrent les avions de combat chinois déployant un certain nombre de tactiques d’intimidation, telles que tirer des fusées éclairantes, « faire clignoter leurs armes » et voler aussi près qu’à moins de 20 pieds.

Le Pentagone a déclassifié 15 vidéos de pilotes chinois se livrant à des comportements « coercitifs et risqués » contre des avions à réaction américains dans l’espace aérien international légal.

Les responsables américains qualifient cette tactique de « campagne centralisée et concertée » visant à contester la suprématie aérienne américaine dans la région Indo-Pacifique.

Et en mai, des pilotes américains ont été renvoyés dans leur cockpit après qu’un avion chinois ait survolé le nez de leur avion, comme le montre une vidéo déclassifiée.

Dans une description qui l’accompagne, le Pentagone a déclaré que l’actif chinois « s’approchait d’une distance de seulement 40 pieds avant de voler à plusieurs reprises au-dessus et au-dessous de l’avion américain et de faire briller ses armes ».

L’un des affrontements les plus flagrants, qui a eu lieu le 22 juin, a impliqué un membre de l’APL qui a « brandi ses armes » sur un pilote américain avant de l’insulter à la radio.

La vidéo choquante montre l’avion à réaction PLA fonçant au loin vers les pilotes américains avant de survoler l’avant de l’avion américain.

Cette rencontre effrontée oblige les pilotes américains à survoler les turbulences de sillage de l’avion chinois, ce qui provoque des tremblements et des secousses dans le cockpit.

La série d’incidents a été qualifiée de « coercitive et risquée », ce qui se situe en dessous de « dangereux et non professionnel » dans l’échelle de classification, utilisée lorsque le comportement met des vies en danger.

Mais le chef du Commandement américain pour l’Indo-Pacifique, l’amiral John Aquilino, a suggéré que ce terme général n’est pas utile, car un sous-ensemble des 180 cas est carrément « dangereux et non professionnel ».