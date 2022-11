Une vidéo montre à quoi ressemblent les visuels psychédéliques et l’impact qu’ils ont sur vous

Si vous vous êtes déjà interrogé sur l’intensité des visuels psychédéliques, vous n’êtes pas seul. Désormais, vous n’avez plus besoin de consommer des substances psychédéliques pour assouvir votre curiosité. La chercheuse psychédélique Josie Kins a partagé une vidéo sur YouTube pour présenter les 7 niveaux distincts de l’expérience psychédélique. Cela a commencé du niveau zéro qu’elle a marqué comme niveau sous-perceptif au niveau six, qui est extrême. Juste avertissement, ces expériences psychédéliques vont vous époustoufler. Josie a mentionné dans sa vidéo qu’il s’agit de “l’intensité des expériences psychédéliques allant de la micro-dose sous-perceptive à l’effacement complet de votre capacité à rester conscient et à traiter l’information”.

Les utilisateurs des médias sociaux ont inondé la section des commentaires de la précision des visuels et des descriptions. Beaucoup ont remarqué que la vidéo était la première du genre avec une telle précision. Un utilisateur de YouTube a commenté : « Une fois, j’ai regardé dans la nuit étoilée. Les étoiles semblaient reliées par une toile d’araignée céleste, à couper le souffle. Effets visuels très cool !

“C’est parfaitement fait. Le niveau 5 dépeint et décrit parfaitement tout jusqu’à un T. Surtout lorsque la vidéo montrait un clignotement. Précision 10/10 », a lu un autre commentaire.

Un troisième commentaire disait : « J’ai l’impression qu’une expérience psychédélique vous fera non seulement apprécier la beauté du monde pendant le voyage, mais même après, vous commencerez à remarquer, considérer et apprécier beaucoup plus la beauté du monde. J’ai aussi l’impression qu’un voyage peut vraiment ouvrir votre esprit à un nouveau niveau de créativité que vous pouvez développer tout au long de votre vie.

Une expérience psychédélique commence 20 à 90 minutes après la prise d’hallucinogènes classiques, rapporte une étude. Une fois l’expérience commencée, elle peut durer jusqu’à 10 à 12 heures. Bien que cette durée puisse varier en fonction de la pureté du médicament, de la dose et de la personne.

En fait, chaque expérience peut être différente pour chaque personne et chaque fois qu’une même personne consomme une drogue. Cependant, les effets les plus courants ressentis au cours de l’expérience psychédélique sont les distorsions visuelles, les changements sensoriels, les hallucinations, les changements d’humeur et les changements physiques comme l’hypertension artérielle et l’accélération du rythme cardiaque.

Cependant, il est interdit de posséder, d’utiliser ou de distribuer des substances psychoactives. En vertu de la loi NDPS de 1985, si quelqu’un est trouvé en possession, en utilisant ou en distribuant ces drogues, il y a des répercussions juridiques.

