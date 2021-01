Un homme de Philadelphie qui promenait son chien a été mortellement touché à la poitrine après avoir été arrêté par deux hommes, qui ont fouillé ses poches avant de lui tirer une balle dans la poitrine.

Milan Loncar, 25 ans, récemment diplômé de l’Université Temple qui travaillait dans la gestion de la construction, promenait son chien mixte teckel-Chihuahua mercredi vers 19 heures, lorsque deux hommes l’ont approché dans la rue, selon la police.

Il était à environ un pâté de maisons de chez lui.

La vidéo de surveillance de l’incident montre les suspects marchant sur le trottoir, puis se séparant dans le corral de Milan à mesure qu’ils s’approchent de lui, l’arrêtant dans son élan.

La vidéo de surveillance a capté le moment où Milan Locar, 25 ans, a été arrêté par deux hommes qui ont fouillé dans ses poches puis lui ont tiré une balle dans la poitrine.

Milan (photo) promenait son chien vers 19 heures ce soir-là, à environ un pâté de maisons de chez lui. Sa famille a déclaré qu’il n’avait pas son portefeuille avec lui au moment où il a été arrêté

On peut voir l’un des suspects sortir ce qui semble être une arme à feu et le tenir au niveau de la poitrine pour arrêter Milan. Le suspect semble alors chercher les poches de Milan.

La police a déclaré qu’un coup de feu avait alors été tiré et que les suspects avaient fui les lieux.

La police a déclaré que Milan avait utilisé son téléphone portable pour appeler à l’aide et avait été retrouvé dans la rue avec une blessure par balle, tout en tenant toujours la laisse du chien, a rapporté CBS Philadelphia.

Milan a été déclaré mort à l’hôpital vers 19h30.

La police pense que Milan a été tué au milieu d’une tentative de vol.

Des membres de la famille ont déclaré au Philadelphia Inquirer que les clés de la maison et le téléphone portable de Milan avaient été retrouvés sur les lieux. Il n’avait pas son portefeuille sur lui – il l’avait laissé à la maison.

Sa sœur, Jelena Loncar, 27 ans, a déclaré qu’elle n’était pas sûre que Milan avait été ciblé délibérément.

«Je ne sais pas s’ils allaient voler quelqu’un», a déclaré Jelena au journal. «S’il promène son chien, pourquoi aurait-il une tonne d’argent sur lui? Je ne comprends pas.

Elle a dit à CBS Philadelphia que parce que son frère n’avait pas d’argent sur lui et ne portait pas d’arme, il n’aurait pas pu être pris pour cible.

Au lieu de cela, elle pense que l’incident «était intentionnel, juste pour le tuer».

La police a publié des images de surveillance des suspects alors qu’ils fuyaient les lieux de tournage

Les suspects de la fusillade sont vus ici alors qu’ils marchent ensemble dans la rue (à gauche), avant de se séparer brièvement pour entourer Milan (à droite) alors qu’il promène son chien.

La police cherche de l’aide pour identifier les suspects, vus ici alors qu’ils fuyaient les lieux

La fusillade a eu lieu près de ce carrefour de Philadelphie, à environ un pâté de maisons de la maison de Milan

La sœur de Milan, Jelena Loncar (photo), a déclaré qu’il était la « personne la plus gentille du monde entier »

Jelena (à gauche avec Milan) a déclaré avoir entendu parler d’une fusillade dans une application de quartier et a appelé son frère, mais il n’a pas répondu, la laissant craindre le pire.

Jelena, qui vit près de son frère, a déclaré qu’elle avait d’abord appris la fusillade grâce à une alerte sur l’application Citizen alors qu’elle rentrait chez elle après le dîner avec sa mère.

À l’époque, elle ne savait pas qui avait été abattu.

Elle a dit qu’elle avait appelé Milan, qui n’a pas répondu à son téléphone, la faisant craindre le pire, a-t-elle déclaré à CBS Philadelphie.

La colocataire de Jelena, Arshiya Luthra, 26 ans, s’est ensuite rendue sur les lieux, a décrit Milan puis s’est rendu compte qu’il avait été la personne qui avait été abattue lorsque la police avait amené son chien de Milan, a déclaré Luthra au Philadelphia Inquirer.

La mère de Milan, Amy Lounsberry, a déclaré au journal qu’il était un « garçon adorable adoré qui commençait sa vie ».

Il était diplômé de l’Université Temple en 2019 après une spécialisation en ingénierie et avait travaillé pour une société de gestion de la construction pendant environ un an. Sa petite amie prévoyait d’emménager avec lui et « tout se réunissait pour lui », a déclaré Lounsberry.

Jelena a décrit son frère comme étant «la personne la plus gentille du monde entier» et qu’il était «altruiste, souriant constamment».

Son oncle, Nikola Loncar, 66 ans, a déclaré au journal que Milan «était très poli. Je ne pense pas qu’il se battrait jamais avec qui que ce soit.

La police a publié des images de surveillance montrant plusieurs angles des suspects s’approchant et arrêtant Milan. Des images de surveillance ont également montré les suspects alors qu’ils s’enfuyaient.

La police demande l’aide du public pour fournir des détails sur l’incident, qu’ils appellent un vol apparent.

Toute personne ayant des détails sur la fusillade est priée de contacter l’unité des homicides au 215-686-3334 ou la ligne de renseignements de la police au 215-686-TIPS (8477) ou par courriel à tips@phillypolice.com. Il y a une récompense de 20 000 $ pour les informations menant à une arrestation et une condamnation.