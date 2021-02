Une vidéo montrant une vache effectuant une rampe mieux que la plupart des mannequins laisse Twitter secoué

Une vidéo d’une vache marchant dans les rues devient virale sur Twitter. Ce qui a retenu l’attention de tous, c’est la «passerelle» de la vache. Marcher dans les rues comme s’il s’agissait d’une rampe, la promenade de la vache peut faire honte aux mannequins professionnels.

Visionnée plus de 27 000 fois, la vidéo a été retweetée plus de 2 800 fois sur Twitter. Dans la vidéo, alors que la vache s’approche de la caméra, nous pouvons également voir plus d’animaux à l’arrière-plan.

Alors qu’un utilisateur a posté un GIF d’un chat disant « Oh Snap » après avoir vu le « podium » de la vache, un autre a également été impressionné par le fait que la vache faisait le podium.

La vidéo qui redevient virale sur le site de microblogging a fait surface pour la première fois en octobre 2018 et est devenue virale après que la société laitière Les Produits Laitiers l’a publiée sur sa chronologie. La vidéo vieille de deux ans a été visionnée plus de huit millions de fois. Il a également été repartagé en décembre 2020 et a été regardé par plusieurs utilisateurs de Twitter.

Un commentateur l’a appelé le Naomi Campbell des vaches. Naomi est un mannequin anglais qui a commencé le mannequinat dans les années 1980.

Les utilisateurs Witty ont également créé des mèmes après avoir regardé la vidéo alors qu’un utilisateur comparait sa promenade à la salle de pause après avoir pleuré dans les toilettes. Un autre utilisateur a appelé la vidéo comme une représentation de lui marchant vers l’enseignant pour demander une prolongation sur un devoir qu’il était censé soumettre il y a deux semaines.

Un utilisateur de Twitter a été tellement impressionné par la marche de l’animal qu’elle a déclaré que ce dernier pouvait « faire basculer une piste » mieux qu’elle.

De nombreux utilisateurs ont également plaisanté sur l’intoxication de la vache. Un commentateur a déclaré que c’était son look « Je ne suis pas ivre » tandis qu’un autre a demandé aux autres s’il semblait que la vache essaie de faire un test de sobriété.

Torréfaction du mannequin américain Kendall Jenner, un utilisateur a déclaré que la vache avait une meilleure marche sur la piste que le mannequin de 25 ans.

En le partageant en 2018, l’utilisateur de Twitter, Kevin, avait déclaré que c’était une impression de vache sur le podium d’un modèle de Victoria Secret.