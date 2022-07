Une vidéo montrant des pingouins glissant sur le ventre devient virale

Souvent, les personnes vivant dans les métropoles évitent de sortir pendant les heures de bureau, comme le matin et le soir, pour éviter les embouteillages. Les longues files d’attente et les heures de klaxon peuvent vous frustrer. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la « ruée vers le matin » en Antarctique, qui est l’endroit le plus froid et le continent le moins peuplé de la planète ? Eh bien, ne pensez pas plus loin, car Internet a même rendu cela possible. Les médias sociaux ont produit une jolie vidéo d’une colonie de pingouins.

La vidéo, qui est un time-lapse partagé par une page Twitter intitulée Buitengebieden, montre plusieurs pingouins glissant sur le ventre. Alors que la caméra est maintenue immobile dans une position, d’innombrables oiseaux aquatiques mignons incapables de voler peuvent être vus la traversant. On peut voir un groupe glisser et imiter la nage, tandis que plusieurs peuvent être vus courir d’un point à un autre.

Tout en partageant la vidéo sur son compte Twitter, Buitengebieden a écrit dans la légende, “Antarctic morning rush”.

La vidéo a attiré énormément d’attention. Un utilisateur a écrit: “C’était visuellement fascinant.” Un autre a commenté : « Où vont-ils ? Jouent-ils? Certains se dirigent dans cette direction. Et d’autres en sens inverse. Dans la section des commentaires, beaucoup ont commencé à révéler les raisons pour lesquelles les pingouins préfèrent glisser sur le ventre, tandis que plusieurs d’entre eux ont été forcés de partager les vidéos d’animaux mignons. Un utilisateur a commenté: “Ils glissent sur le ventre car c’est plus rapide que de marcher.”

Que pensez-vous de ce genre de rush matinal ?

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici