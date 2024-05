Une vidéo montrant des greffes de tête sur des cadavres en état de mort cérébrale à l’aide de l’IA choque les internautes

PAUSE COMMERCIALE

DÉFILEZ POUR CONTINUER LA LECTURE

Une entreprise biomédicale affirme que les greffes de tête seront accessibles d’ici 10 ans, et sa vidéo d’un futur hypothétique devient virale.

BrainBridge, une société de neurosciences et d’ingénierie biomédicale, a récemment publié une vidéo démontrant la simulation d’une greffe de tête à l’aide de l’intelligence artificielle.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, les internautes partageant leurs réflexions sur la nouvelle technologie.

Une personne a commenté : « Je ne peux pas rivaliser avec Dieu le créateur. »

La représentation visuelle de BrainBridge montrait un nouveau système d’IA greffant une tête humaine sur le nouveau corps sain d’un patient en mort cérébrale.

« L’objectif de notre technologie est de repousser les limites de ce qui est possible en science médicale et de fournir des solutions innovantes à ceux qui luttent contre des maladies potentiellement mortelles », a déclaré Hashem Al-Ghaili, chef de projet chez BrainBridge.

« Notre technologie promet d’ouvrir la porte à des traitements vitaux qui étaient inimaginables il y a quelques années à peine », a-t-il ajouté.

A lire aussi : La consommation quotidienne de marijuana dépasse la consommation quotidienne aux États-Unis, selon une étude

La procédure serait guidée par l’intelligence artificielle et l’imagerie au niveau moléculaire pour garantir son succès. La greffe de tête entraînerait des résultats fluides et des récupérations plus rapides, a indiqué la société dans la vidéo. Le patient maintiendrait sa propre conscience, ses souvenirs et ses capacités cognitives grâce à cette nouvelle technique.

Selon les chercheurs, cette technologie d’IA serait idéale pour les patients souffrant de maladies telles que la paralysie, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, etc. Pour éviter les erreurs humaines, l’entreprise s’est tournée vers l’intelligence artificielle (IA).

« Le processus utilise des systèmes robotiques avancés à grande vitesse pour empêcher la dégradation des cellules cérébrales et garantir une compatibilité transparente. L’ensemble de la procédure est guidé par une imagerie moléculaire en temps réel et des algorithmes d’IA pour faciliter une reconnexion précise de la moelle épinière, des nerfs et des vaisseaux sanguins », a déclaré BrainBridge dans un communiqué.

Dans le but de démontrer la procédure sur un patient vivant au cours des huit prochaines années, BrainBridge cherche actuellement à solliciter l’aide d’experts de premier plan pour cette initiative.

(Avec la contribution des agences)