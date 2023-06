Une vidéo militaire américaine montre la quasi-collision du navire avec un destroyer chinois

Commentez cette histoire Commentaire

L’armée américaine a publié une vidéo montrant le moment où un navire de la marine chinoise a traversé la trajectoire de l’USS Chung-Hoon et du NCSM canadien Montréal dans le détroit de Taiwan, forçant le destroyer américain à ralentir pour éviter la collision. La vidéo, qui a été publiée dimanche et prise depuis le pont de l’USS Chung-Hoon, montre le Luyang III chinois, un destroyer de type 052D, coupant brusquement le cap du navire américain avant de se redresser et de naviguer dans une direction parallèle.

Le Commandement indo-pacifique américain a déclaré que la manœuvre « dangereuse », qui a eu lieu samedi, a amené le navire chinois à moins de 150 mètres des navires américains et canadiens lors d’un exercice de routine sur la liberté de navigation. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lundi que Pékin « s’opposait fermement aux pays concernés créant des troubles » dans le détroit de Taiwan et que les États-Unis avaient provoqué des troubles en premier.

La Chine revendique Taiwan, une démocratie autonome de 23 millions d’habitants, comme son propre territoire et maintient que le détroit de Taiwan fait partie de sa zone économique. Les États-Unis ont déclaré que le détroit faisait partie des eaux internationales, affirmant que son exercice avec le NCSM Montréal « démontre l’engagement combiné des États-Unis et du Canada envers un Indo-Pacifique libre et ouvert ».

Le quasi-accident dans le détroit de Taiwan est survenu deux semaines après ce que les responsables américains ont qualifié de rencontre «inutilement agressive» entre des avions militaires chinois et américains au-dessus de la mer de Chine méridionale. Un avion de chasse chinois a volé à quelques dizaines de mètres devant un avion de surveillance RC-135 de l’Air Force, forçant l’avion américain dans des turbulences.

Les rencontres ont porté un coup aux efforts récents visant à atténuer l’impasse diplomatique entre les États-Unis et la Chine après que l’armée américaine a abattu un ballon de surveillance chinois en février. Pékin a fait allusion à une volonté de dépasser l’incident, et le président Biden a évoqué un « dégel » potentiel dans les relations américano-chinoises le mois dernier.

Une vidéo publiée par le ministère de la Défense le 30 mai montre un avion de chasse chinois forçant un avion américain dans des turbulences au-dessus de la mer de Chine méridionale. (Vidéo : ministère de la Défense)

Au cours du week-end, des responsables américains et chinois de la défense se sont publiquement accusés d’attiser les tensions dans le détroit de Taiwan lors d’événements distincts après que Pékin a rejeté une demande américaine de se rencontrer en privé.

Samedi, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que Washington n’accepterait pas « la coercition et l’intimidation » des alliés et partenaires par la Chine et a mis en garde l’armée chinoise contre les interceptions « non professionnelles » par des avions de guerre au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a accusé dimanche « certains pays » de « s’immiscer délibérément dans les affaires intérieures d’autres pays » et de nouer des « alliances militaires exclusives » en Asie-Pacifique.

Dimanche, avant la diffusion de la vidéo, Li a suggéré que les États-Unis et leurs alliés avaient l’intention de provoquer la Chine. « Pourquoi toutes les frictions entre les avions militaires et les navires de guerre dont vous avez parlé se produisent-elles près de l’espace aérien et des eaux territoriales de la Chine ? » Il a demandé. « Qu’est-ce que tu fais traîner dans les maisons des autres? »

« Dans notre langue, nous dirions : occupez-vous de vos propres gens, occupez-vous de vos propres navires et occupez-vous de vos propres avions. »