Une vidéo “majestueuse” de la cascade de la vallée de Zawru. Avec l’aimable autorisation : CM de l’Arunachal Pradesh

Une vidéo d’une magnifique chute d’eau dans la vallée de Zawru a été partagée par le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh sur son compte Twitter. Tout en partageant la vidéo, CM Pema Khandu l’a sous-titrée : « Un attrait majestueux, une vue panoramique, une ambiance rajeunissante et un environnement spectaculaire font de la vallée de Zawru un endroit à ne pas manquer du tout. Si vous n’êtes pas allé à Anini, vous devez accueillir le #NouvelAn en étant dans le giron de Mère Nature dans notre vallée immaculée de Dibang ! #DekhoApnaDesh”.

La vidéo, partagée par le CM, montre un voyageur se déplaçant près de la cascade, qui semble être d’un blanc laiteux, contrairement aux autres cascades. Cette vidéo a été initialement partagée par le créateur de contenu Tallo Anthony. Pema Khandu a partagé la vidéo pour promouvoir la campagne #DekhoApnaDesh. qui vise à promouvoir le tourisme dans l’Arunachal Pradesh et à relancer le secteur hôtelier qui a subi de lourdes pertes au milieu de la pandémie.

Le clip a reçu près de 7 700 vues jusqu’à présent. De nombreux utilisateurs ont également commenté la vidéo. Un utilisateur a écrit : « C’est bien de voir un ministre se livrer à une influence positive, tout ne doit pas être politique. C’est aussi servir les gens (avec des emoji souriants) ». Un autre utilisateur a commenté: “C’est la magie d’Arunachal et un leader étant jeune, plein de vision et donnant la priorité à la fondation de la région”. Alors qu’un utilisateur a également écrit: “Monsieur magnifique et époustouflant… merci pour le partage….”

La vallée de Zawru est également assez célèbre pour sa faune exceptionnelle, notamment les écureuils volants géants Mishmi, le Mishmi Wren Babler, le Mishmi Takin, le Goral rouge et le macaque tibétain. Les montagnes enneigées, les forêts pittoresques avec des rangées de pins et les cascades tonitruantes sur les collines font de la vallée de Dibang l’une des destinations touristiques les plus populaires de l’Arunachal Pradesh.

Plus tôt, il avait partagé la vue majestueuse et spectaculaire de la cascade de Yameng.

