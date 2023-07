Une vidéo innovante de l’équipe de France féminine contre les préjugés sexistes

Il y a une nouvelle vidéo, réalisée par les partenaires de l’équipe de France féminine Orange et Marcel, qui va vous faire repenser au football féminin.

C’est vraiment le plus efficace lorsque vous y allez sans spoiler. Alors avant toute autre description, jetez un œil à la vidéo par vous-même :

Intitulée « Compil des Bleues », la pièce commence comme ce qui ressemble à une bobine de surbrillance ordinaire pour le Pour des hommes équipe de France.

On nous montre environ une minute de grands buts et une technique de classe mondiale de la part des Français. Ensuite, le message « Seulement les bleus (l’équipe masculine) peut nous donner ces émotions. Mais ce n’est pas eux que vous venez de voir.

La vidéo revient au début, pour révéler que ce que nous avons en fait regardé est une séquence de la aux femmes équipe nationale.

On nous montre comment, grâce à diverses techniques VFX, les temps forts de l’équipe féminine ont été modifiés numériquement pour apparaître comme si nous regardions des stars du côté masculin comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

La vidéo est accompagnée du slogan « Chez Orange, quand on soutient les bleusnous soutenons les bleuses“. Pour les non-francophones, le « e » supplémentaire dans « les Beues » désigne le surnom de l’équipe nationale féminine.

Une campagne intelligente et efficace

Si vous voyez la vidéo pour la première fois sans savoir ce qui va se passer, c’est vraiment un moment « whoa ». Dès que la révélation se produit, cela vous renverse un peu dans votre siège. Il y a le « oh mec, ils m’ont eu! » point de vue, bien sûr. Et la crainte de l’exploit technique impressionnant pour modifier les images. Mais la déclaration plus large sur le jeu féminin sonne juste.

Cette vidéo vous fait prendre du recul et considère simplement les compétences affichées sur le terrain. Pour jeter toutes les idées préconçues que l’on pourrait avoir sur le sexe des joueurs et la qualité du jeu.

Malheureusement, les stéréotypes concernant la qualité du jeu féminin imprègnent encore largement les fans de football. Dans une certaine mesure, cela peut infecter les plus grands supporters du football féminin. Même pour des gens comme moi, détenteur d’un abonnement NWSL, l’idée que le football féminin est différent peut profondément s’enfoncer profondément dans votre esprit.

Mais des choses comme cette vidéo nous rappellent que le beau jeu est tout aussi merveilleux, peu importe qui y joue. Si cela peut aider même une poignée d’opposants à abandonner leurs idées fausses et à essayer le jeu féminin, c’est une victoire.

Photo: Imago