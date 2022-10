Une vidéo inédite de Shah Rukh Khan répétant ses lignes de Swades a des fans en admiration

Une vidéo inédite de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan des répétitions du film Swades a fait surface sur Internet et devient virale. Dans la vidéo, on peut le voir répéter ses lignes avec son co-acteur, Gayatri Joshi. Il a été téléchargé sur Twitter par l’un de ses comptes de fans. “Extrait de la cassette d’audition de Swades. Gayatri Joshi et @iamsrk répètent pour l’une des scènes charnières du film. Shah Rukh Khan (comme Mohan Bhargava) Film : Swades Date de sortie : 2004 Source : Crédit DVD : Red Chillies Entertainment », lit la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, les deux acteurs peuvent être vus assis l’un à côté de l’autre. Ils sont filmés alors qu’ils pratiquent une scène de Swades. La scène est à partir du moment où Mohan Bhargav se dispute avec Gayatri, alors qu’ils dînent, devant Kaveri Amma. Dans la scène, Mohan Bhargav explique à Gayatri comment le pays est en retard en termes de développement, alors qu’elle soutient le contraire. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir 92 000 vues. “Quel beau jeu d’acteur. Gayatri est si belle là-dedans. J’ai adoré le film Swades. Monsieur Ashutosh est un réalisateur génial », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Quelle scène !! Quelle prestation de dialogue !!! Quel jeu d’acteur !!! Ce film est unique en son genre !!!”

Pendant ce temps, plus tôt, SRK a fait la une des journaux pour avoir commenté la publication Instagram du fils aîné Aryan. La plus grande superstar du pays, agissant comme tous les pères Desi, a fait pâmer Twitter sur la salubrité. Aryan, qui est revenu sur Instagram pour publier son premier message en 2022, a partagé une photo de lui-même, Suhana et AbRam. SRK a commenté de la manière la plus paternelle possible, en écrivant : « Pourquoi je n’ai pas ces photos !!!!!! Donnez-les-moi MAINTENANT ! [sic]” Comme il est évident, les six points d’exclamation font vraiment comprendre ce qu’il essaie de dire.

Les luttes du père de SRK ne sont pas seulement saines mais aussi relatables. En 2010, lorsque SRK a eu du mal à enseigner l’anglais à son enfant, il s’est avéré qu’il s’est battu de manière spectaculaire, à tel point qu’il a dû demander l’aide des bons citoyens de Twitter. À la manière typique de l’autodérision de SRK, il écrivait sur Twitter à l’époque, “le bégaiement kkkk est meilleur que la grammaire”. Comment tout cela est-il arrivé sur Twitter ? SRK a tweeté à propos de l’enseignement de phrases et de clauses à son fils. Comme la plupart d’entre nous, il semblait ne pas savoir ce qu’est un « prédicat ». Selon ses mots, cela “ressemble à un prédateur qui a mangé quelque chose”.

