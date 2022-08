Une vidéo inédite de R Madhavan regardant Rocketry The Nambi Effect avec Nambi Narayanan au Parlement devient virale

L’acteur-réalisateur R Madhavan a récemment reçu une critique élogieuse alors que le film Rocketry: The Nambi Effect a été projeté au Parlement indien. Une vidéo inédite de Madhavan regardant Rocketry avec Nambi Narayanan fait surface sur les réseaux sociaux.

Reprenant ses histoires Instagram, R Madhavan a partagé une vidéo de sa page de fan club et a sous-titré le message, “Ha ha wow.” La vidéo a été partagée par la poignée Instagram, @endrendrum_maddy.

Dans la vidéo, le scientifique Nambi Narayanan a été vu en train de regarder les scènes de son film biographique, réalisé par Madhavan. Récemment, le drame biographique a été projeté au Parlement et il a reçu une réponse assez phénoménale. Les dirigeants politiques du gouvernement indien ont félicité l’acteur et les scientifiques avec des bouquets.

Parlant de la même chose, le réalisateur-acteur Madhavan a déclaré: “C’était une expérience assez humiliante. J’étais fier et nerveux en même temps. Vous devez réaliser que ce n’est pas un phénomène courant et je n’arrive toujours pas à croire que cela s’est produit. Et bien sûr , je suis éternellement reconnaissant que le film ait été si bien accueilli.”

Rocketry: The Nambi Effect est un film dramatique biographique indien de 2022écrit, produit et réalisé par R Madhavan lors de ses débuts en tant que réalisateur. Le film est basé sur la vie de Nambi Narayanan, joué par Madhavan, un scientifique de l’Indian Space Research Organisation.

Pour les non-initiés, Rocketry : The Nambi Effect est sorti le 1er juin. Le film met en scène Madhavan dans le rôle principal du scientifique Nambi Narayanan. Le film a été tourné en Inde, en France, au Canada, en Géorgie et en Serbie. Shah Rukh Khan et Suriya ont joué des camées dans le film.

Parlant des camées des superstars, Madhavan a révélé qu’ils n’avaient pas facturé un seul centime. “Les deux (SRK et Suriya) n’ont pas facturé un seul centime pour leur travail dans le film. Ils n’ont rien facturé pour les caravanes, les costumes et les assistants. En fait, Suriya s’est envolé pour tourner à Mumbai avec son équipe tout seul. Il n’a pas fait payer les vols ou le dialoguiste qui a traduit ses lignes en tamoul. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans l’industrie. Je suis un outsider et j’ai rencontré plusieurs personnes dans ma carrière qui m’ont aidé de tout cœur. Juste à ma demande, Amit ji (Amitabh Bachchan) ou Priyanka Chopra ont posté un tweet (pour montrer leur soutien au film). Je suis reconnaissant pour leur amour et leur respect”, avait partagé Madhavan.

Rocketry est sorti en six langues dans le monde, dont l’hindi, l’anglais, le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada.