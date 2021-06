Une vidéo inédite de ‘Pavitra Rishta’ mettant en vedette le défunt acteur et Ankita Lokhande laisse les fans émus

« Pavitra Rishta » d’Ekta Kapoor a terminé 12 ans le 1er juin. Le spectacle a été un succès du jour au lendemain. Il a été diffusé sur Zee TV de 2009 à 2014. Sushant Singh Rajput a fait partie de l’émission pendant deux ans de 2009 à 2011.

Sushant et Ankita Lokhande ont été jumelés l’un en face de l’autre en tant que Manav et Archana dans « Pavitra Rishta ». Leur alchimie à l’écran est encore dans les mémoires des fans. Sushant et Ankita sont également sortis ensemble dans la vraie vie avant de se séparer il y a quelques années.

Près de trois ans après avoir été téléchargée sur YouTube, une chanson inédite de la série a de nouveau fait surface sur Internet intitulée « Jaisi Ho Waisi Raho » de la série.

La chanson a été photographiée sous la pluie lorsque le couple s’était marié dans l’émission. Le chanteur Yasser Desai a chanté la chanson composée par Vinay Ram Tiwari. Cependant, la chanson n’a pas pu atteindre le montage final. Il a été publié sur YouTube en 2018 par Zee Music.

Le producteur Ekta Kapoor a partagé une vidéo de « Pavitra Rishta » à l’occasion de son 12e anniversaire. Dans sa légende, elle a écrit : « 12 ans et un million de souvenirs plus tard. Pain love n angst fait de ce spectacle le lien le plus pur de tous les temps ! #pavitrarishta tu as ressuscité ma carrière m’a donné des liens pour la vie ! Merciuuuuu.

Sushant Singh Rajput est décédé le 14 juin dernier. Son dernier film était ‘Dil Bechara’ qui a été réalisé par Mukesh Chhabra. C’était une adaptation du film hollywoodien « La faute à nos étoiles ».