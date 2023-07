Une vidéo inédite à couper le souffle montre des touristes terrifiés fuyant le cratère d’un volcan néo-zélandais en éruption qui a tué 22 personnes

Des images HARROWING montrent le moment où les touristes ont fui frénétiquement alors qu’un volcan a commencé à éclater avant que 22 personnes ne soient tuées.

Des dizaines de vacanciers se trouvaient sur White Island, en Nouvelle-Zélande, lorsque le volcan a soudainement explosé le 9 décembre 2019.

Des images montrent des touristes terrifiés qui s’éloignent du cratère Crédit : NZ Herald



Quelques instants avant, ils regardaient les cendres et la vapeur cracher du volcan Crédit : NZ Herald

L’éruption a tué 22 personnes en décembre 2019 Crédit : AP

Un clip qui a maintenant émergé montre environ 18 touristes et guides sur le groupe de 47 sur l’île proche du cratère.

Portant des casques jaunes, certains peuvent être vus en train de sortir leur téléphone pour capturer d’énormes panaches de fumée blanche et grise crachant du volcan à deux pas.

Mais l’un des guides exhorte les curieux à s’éloigner en criant : « Allez les gars, suivez-moi. Allons-y. »

Un touriste américain fait alors écho à ses peurs, disant aux autres de « bouger, bouger, bouger ».

D’autres commencent alors à crier et ils s’éloignent tous du cratère.

Le touriste qui filme incite alors les gens à se cacher derrière des rochers avant de décider de continuer à fuir.

En arrière-plan, on peut voir le nuage de vapeur et de cendres qui domine – de plus en plus gros à chaque seconde.

Malheureusement, 22 personnes ont été tuées dans l’explosion d’horreur – et la plupart des survivants ont été gravement brûlés.

Parmi ceux qui sont morts, 14 étaient australiens, cinq étaient américains, deux étaient néo-zélandais et un était allemand.

La diffusion des images choquantes intervient alors qu’un procès historique est en cours.

Les frères Andrew, James et Peter Buttle, propriétaires de l’île, leur société Whakaari Management Ltd.; et les voyagistes ID Tours NZ Ltd. et Tauranga Tourism Services Ltd sont accusés de ne pas avoir correctement protégé les touristes et le personnel.

Un procureur a déclaré mardi que les touristes n’avaient reçu aucun avertissement de santé et de sécurité avant d’atterrir sur le volcan le plus actif de Nouvelle-Zélande avant l’éruption.

La procureure Kristy McDonald a déclaré en ouvrant le dossier de l’accusation que l’éruption sur la destination touristique populaire n’était pas prévisible mais prévisible.

Elle a ajouté: « Ils n’ont pas eu la possibilité de prendre une décision éclairée quant à savoir s’ils voulaient prendre le risque de marcher dans le cratère d’un volcan actif et imprévisible qui avait éclaté aussi récemment qu’en 2016.

« L’activité touristique de Whakaari était une activité risquée.

« Il s’agissait de visites d’un volcan actif, emmenant les gens au cœur du cratère dans des circonstances où personne ne pouvait prédire quand une éruption pourrait se produire, et si une éruption se produisait, ceux de Whakaari risquaient de mourir ou de subir des blessures très graves.

« Et tragiquement, ce risque s’est réalisé. »

L’une des survivantes de l’explosion, Stephanie Browitt, a subi des brûlures dévastatrices sur 70 % de son corps.

Son père Paul et sa sœur Krystal, 21 ans, ont été tués dans l’explosion tandis que sa mère Marie est restée sur le bateau de croisière Ovation of the Seas et a regardé avec horreur l’éruption du volcan.

Les touristes ne sont pas allés à White Island depuis l’incident.

Chacune des entreprises impliquées dans le procès encourt une amende maximale de 1,5 million de dollars néo-zélandais (720 000 £). Chacun des frères inculpés encourt une amende maximale de 300 000 dollars néo-zélandais (144 000 £).

Le procès, prévu pour durer 16 semaines, se poursuit.

Un guide touristique a dit au groupe de s’éloigner Crédit : NZ Herald

Le père et la sœur de Stephanie Browitt ont été tués dans l’explosion alors que sa mère regardait avec horreur depuis le bateau de croisière Crédit : Instagram