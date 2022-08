Une vidéo incroyable montre le grand requin blanc “le plus dur du monde” couvert de cicatrices et de morsures d’années de batailles

UNE vidéo INCROYABLE a capturé le grand requin blanc le plus coriace du monde couvert de cicatrices et de morsures après des années d’affrontements sous-marins explosifs.

L’énorme prédateur a montré ses cicatrices de combat en nageant près des îles Neptune en Australie-Méridionale.

Le grand requin blanc a été vu couvert de cicatrices

Le requin de 11 pieds a été repéré près des îles Neptune

La région est connue pour abriter environ 1 000 grands blancs, mais il semble que cette bête soit connue comme le meilleur chien.

Le clip extraordinaire montre le requin blessé avec des lacérations sur chaque pouce de sa peau, alors qu’il éclipse le petit poisson qui nage à ses côtés.

Le directeur de la photographie sous-marine Dean Spraakman a tourné les images impressionnantes lors d’une expédition en janvier de l’année dernière.

Et il a révélé que malgré son apparence intimidante, le mâle de 11 pieds était incroyablement “amical”.

Dean a déclaré que son équipe ne pouvait pas être certaine de ce qui avait pu causer les blessures du requin, car personne n’avait rencontré un requin aussi gravement blessé auparavant.

L’amoureux des animaux a expliqué qu’ils avaient initialement présumé que les cicatrices pouvaient avoir été causées par des hélices de bateau.

Un autre soupçon était que l’énorme requin avait été pris dans les enclos à thon de la région, mais ils ont rapidement rejeté les deux théories.

Dean a déclaré à propos de sa rencontre avec le grand blanc “le plus dur du monde”: “Personne n’a jamais vu un requin dans un tel état auparavant.

“Nous voyons parfois là-bas les requins blancs traquer les raies pastenagues parce qu’ils les chassent et les mangent et nous pensions qu’ils les chassent dans des zones de récifs peu profondes où c’est assez pointu et cela pourrait rester coincé et causer ce genre de dégâts.

“Vous ne pouvez que spéculer sur ce qui s’est passé là-bas et pour être honnête, personne ne sait ou ne sait jamais vraiment ce qui cause ce genre de dommage à un requin, mais le pauvre gars a eu un peu de mal, je pense.

“J’ai remarqué qu’il avait des cicatrices sur lui mais je n’ai pas réalisé à quelle longueur jusqu’à ce que j’ai revu les images plus tard”, a-t-il ajouté.

«Il était très calme et se rapprochait et assez curieux, ce qui était génial.

“Il était vraiment amical, juste très calme et n’était pas agacé par tout ce qu’il a traversé.

“Il s’est approché de très près, à portée de main de moi – parfois, quand vous avez un bon requin comme ça, ils veulent juste venir vous regarder dans les yeux, juste avoir un très bon aperçu de qui vous êtes.”

L’explorateur du National Geographic, le professeur Yannis Papastamatiou, a également pesé sur le sujet, suggérant que les marques pourraient avoir été causées lors d’une bagarre avec un autre requin.

Le grand blanc était amical et nageait près du photographe

Le requin avait des marques de morsures sur tout le corps

L’expert en comportement des prédateurs a déclaré: “Les femelles sont souvent fortement marquées par le comportement d’accouplement.

“Mais les mâles peuvent également être mordus lors d’interactions de dominance entre requins, par exemple un requin plus gros peut vouloir un requin plus petit et dominer le plus petit individu avec une morsure d’avertissement non mortelle.

“Certaines des cicatrices autour du visage peuvent également être causées par leurs proies telles que les phoques.”

Les îles Neptune, où le requin a été repéré, sont bien connues comme lieu de grand tourisme blanc.

L’espèce peut atteindre jusqu’à 20 pieds de long, vu avec Deep Blue le plus grand grand blanc jamais enregistré, pesant 2,5 tonnes.

La gigantesque femelle a été aperçue pour la dernière fois en train de nager dangereusement près d’une paire de courageux plongeurs à Guadalupe, au Mexique.

Les côtes de l’Australie, de la Californie et de l’Afrique du Sud sont parmi les points chauds les plus populaires pour les grands requins blancs, mais il y a eu des occasions où les prédateurs ont également été repérés en Méditerranée.

Des dizaines de nageurs sans méfiance ont rencontré des requins rôdant dans les eaux du monde entier cette année.

Au 1er août, 55 attaques de requins avaient été signalées en 2022. Six ont été mortelles.

Mais un survivant d’une attaque de requin, qui a perdu son bras et sa jambe, devenu activiste de l’océan, a exhorté les humains à se rappeler que “nous sommes des invités chez eux”.

FAITS SUR LE GRAND REQUIN BLANC Les grands requins blancs mesurent généralement 4,5 m (15 pieds) de long Ils sont de couleur bleu-gris sur le dessus des corps Des corps solides et des queues puissantes aident les mammifères marins à nager jusqu’à 35 mph Ils restent près de la surface de l’eau, ce qui leur permet de capturer plus facilement leurs proies La plupart des grands requins blancs du monde vivent au large de l’Afrique du Sud Leur odorat est si bon que les requins peuvent détecter l’odeur du sang à cinq kilomètres de distance. Les grands requins blancs ont 230 dents dans la bouche, ce qui rend une seule morsure mortelle

