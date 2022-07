Une vidéo horrible montre des maisons laissées «comme une zone de guerre» après avoir été ravagées par un incendie alors que les habitants sanglotaient «nous avons tout perdu»

Les images de HAUNTING montrent une rue “warzone” complètement ravagée par un énorme incendie qui a ravagé un village de Londres pendant la canicule.

Des maisons ont été détruites et des voitures soufflées après l’incendie de Wennington, dans le Grand Londres, hier.

L’incendie a laissé Wennington ressembler à une «zone de guerre»

Une vidéo étrange montre une rue complètement déserte après que des habitants terrifiés ont été forcés de fuir leurs maisons alors que les flammes les engloutissaient.

Dans les scènes habituellement vues dans les pays déchirés par la guerre, des voitures noircies étaient couvertes de cendres avec leurs vitres brisées.

Certaines des maisons ont été déformées par la chaleur et les maisons familiales ont été dépouillées jusqu’à leurs fondations.

On peut également voir des meubles et des effets carbonisés sortir des maisons ravagées.

Les plantes qui se sont tissées autour des clôtures ont fondu jusqu’à leurs racines alors que les flammes brûlent encore à l’intérieur de certaines maisons.

Des hangars et des dépendances ont également été détruits dans des jardins arrière couverts de suie pendant que les pompiers s’efforcent d’éteindre les dernières poches de flammes.

On peut entendre un homme filmer les images comparer la scène d’horreur à une “putain de zone de guerre” alors qu’il parcourt le domaine.

Des prises de vue aériennes montrent le village fumant, qui ne compte que 300 habitants, détruit par l’enfer.

Un tapis d’herbe noire qui a également pris feu lorsque les flammes se sont propagées est visible à côté des maisons éventrées.

Des habitants horrifiés ont raconté aujourd’hui comment ils ont été forcés de laisser leurs biens derrière eux et de fuir lorsque l’incendie a éclaté.

Tim Stock, 66 ans, a réussi à s’échapper de chez lui avec sa famille, deux chiens et une tortue.

Il a déclaré : « J’ai tout perdu. La maison, le jardin, nous avions deux ruches, il n’y avait pas de retour en arrière.

“Mon fils a pris des affaires et est allé chez son pote, mais environ 10 minutes plus tard, cela a brûlé à deux ou trois cents mètres, donc il n’a rien non plus.

“Nous avons ouvert l’église parce que j’ai les clés, nous avons fait entrer tout le monde, les gens étaient couverts de suie, ils buvaient de l’eau, mais ensuite cela a commencé à se remplir de fumée, nous avons donc dû faire sortir tout le monde.

“Je suis surpris qu’il n’ait pas brûlé aussi pour être honnête.”

Alfie Stock s’est battu pour sauver sa maison d’enfance avec un tuyau d’arrosage alors que les flammes s’installaient, mais a déclaré qu’il “avait tout perdu”.

Il a ajouté: “Je me préparais juste à sortir et mon frère est entré et m’a dit qu’il pouvait sentir de la fumée.

“C’était juste un tas d’herbe, ce n’était rien. Au moment où nous avons fait passer le tuyau d’arrosage, le vent s’est levé et les braises de ce petit tas d’herbe se sont propagées à tous les arbres.

« En moins de 5 minutes, leur maison était en feu.

«Nous essayions d’arroser leur toit en appentis pour essayer de l’empêcher de se propager dans notre maison du mieux que nous pouvions. C’est parti de là.”

Les pompiers de Londres ont déclaré un incident majeur alors que des incendies se sont déclarés dans la capitale sous la chaleur.

Le Leicestershire et le South Yorkshire ont également été contraints d’émettre des alertes car ils étaient submergés par les incendies.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’hier était “la journée la plus chargée pour les pompiers de Londres depuis la Seconde Guerre mondiale”.

Il a déclaré que 41 propriétés avaient été détruites à Londres et que 16 pompiers avaient été blessés.

Le temps de 40,3 ° C a également fermé des écoles et paralysé les réseaux de transport, mais de la pluie est attendue aujourd’hui.

