Nous plaisantons tous sur le fait de remonter le temps ou d’être une école trop ancienne pour la génération actuelle. Mais nous sommes-nous déjà demandé à quoi nous pourrions ressembler si nous étions nés dans la même chronologie que la génération de nos parents? Leur génération avait ses propres traits comme nous avons les nôtres et la nouvelle génération a les leurs. En grandissant entourés de smartphones, nous ne sommes pas nouveaux pour prendre des selfies ou poser constamment pour la caméra. Cependant, si vous avez vu d’anciens albums photo de vos parents, vous ne pouvez pas manquer les poses de signature apparemment maladroites de cette époque.

S’inspirant de ces poses, un utilisateur de médias sociaux les a donné vie d’une manière amusante et divertissante. Dans une vidéo virale, qui fait des tournées sur Internet, un utilisateur a interprété «comment nos parents prenaient des photos». Initialement réalisé sur TikTok, le clip a été partagé sur la plate-forme de microblogging le 20 janvier, il gagne des cœurs partout sur Internet pour sa précision et son contenu sain qui vous fera dire, « c’est tellement vrai ».

Le clip s’ouvre sur une femme qui peut être vue portant un salwar kameez traditionnel blanc associé à un chappal kolapuri brun avec une dupatta au-dessus de sa tête. Dans la vidéo hilarante vraie, elle met en scène comment nos parents posaient en prenant des photos.

Certaines des poses sont si appropriées qu’elles rappelleront l’album photo de vos propres parents. Avec de la musique classique en arrière-plan, elle pose devant un mur, un arbre, des escaliers, une porte et en arrosant des plantes sans aucune expression faciale.

Jetez un œil à la vidéo amusante ici:

Le clip a été visionné près de 45 000 fois sur la plateforme de médias sociaux avec près de 3 000 likes.

Les internautes ont rempli la section des commentaires indiquant la véracité du contenu vidéo. L’un des utilisateurs a qualifié la génération de nos parents de « mignonne et innocente » et a ajouté que nos smartphones nous avaient ruinés.

Ils étaient si mignons et innocents. Pour nous, les smartphones sont ruinés 🙄 – Aw Rehan (@ RehanMo47032051) 20 janvier 2021

Un autre utilisateur a souligné à quel point la représentation est vraie dans la vidéo, en particulier le «manque total et obstiné de sourires».

Lol tellement vrai surtout le manque total et obstiné de sourires – Nivi (@nivik) 20 janvier 2021

L’un d’eux a déclaré qu’il avait toutes les poses exactes sur ses anciennes photos de famille.

Seigneur, j’ai toutes ces poses exactes dans nos vieilles photos de famille! – Ahmar Saeed 🇮🇳 (@ AhmarSaeed1) 20 janvier 2021

Certains internautes ont souligné la ressemblance de la fille avec le joueur de cricket pakistanais Shoaib Akhtar et ont commenté pourquoi le joueur de cricket faisait ces vidéos et d’autres ont tagué le joueur de cricket dans leurs commentaires en demandant si c’était lui dans la vidéo.

Que fait Shoaib Akhtar? – Hann Chinaski (@HannChinaski) 20 janvier 2021

L’un des utilisateurs nous a rappelé de ne pas oublier que cliquer sur les photos à cette époque était un processus long et fastidieux et non instantané.