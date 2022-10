Une vidéo hilarante établit une comparaison entre Brahmastra et les effets visuels d’Adipurush

Une vidéo devenue virale montre une contradiction épique entre le VFX de Brahmastra et le prochain film bollywoodien Adipurush. Dans la vidéo, on peut voir une personne jouer sur Animals de Martin Garrix. On peut le voir faire des poiriers et des roulades juste au moment où il est interrompu par une autre personne qui essaie de l’imiter mais échoue lamentablement. “Attendez-le. #Adipurush », lit la légende.

Même bramhastra fait bonne figure devant adipurush https://t.co/yuGxLVrg2i — Pranish_W (@Coder_k24) 5 octobre 2022

Tellement tellement relatable https://t.co/8jjuuvJPwp — ArchS (@ ArchRS69) 5 octobre 2022

Le teaser de Prabhas, Saif Ali Khan et la vedette de Kriti Sanon, Adipurush, a été publié lors d’un méga événement à Ayodhya. Le film sera basé sur l’épopée mythologique hindoue Ramayana et verra Prabhas jouer le personnage de Rama, tandis que Saif Ali Khan jouera le rôle de l’antagoniste, Lankesh. L’acteur Kriti Sanon joue Sita. Le film comprend de nombreux effets visuels.

“#Disappointed” a commencé à être tendance sur Twitter peu après le lancement. Il y avait des gens qui étaient les plus déçus par le look de Saif en tant que Ravana. Les internautes ont commencé à se demander si l’acteur jouera Ravana ou Alauddin Khilji dans le film. En plaisantant à ce sujet, l’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Je veux dire sérieusement !!! Vont-ils changer le nom de ravan en rizwan ?? Qui coiffe sa barbe ?? Javid Habib ?? Les internautes remettent également en question la représentation de Pushpak Viman de Ravana dans le teaser.

Adipurush est considéré comme le plus grand film de la carrière de Prabhas. C’est un drame mythologique qui a été réalisé avec un budget de Rs 300 crore. Le film est financé conjointement par la série T de Bhushan Kumar et Retrophiles. Il sortira en salles le 12 janvier 2023.

