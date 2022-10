Une vidéo glaçante d’un dragon de Komodo portant une carapace de tortue après l’avoir mangée devient virale

Une vieille vidéo virale d’un dragon de Komodo marchant avec un corps de tortue sur la tête a refait surface en ligne. La vidéo effrayante a été partagée pour la première fois en ligne en 2019. Pour ceux qui ne le savent pas, les dragons de Komodo sont connus pour être les plus grands lézards du monde qui peuvent manger tout et n’importe quoi. Ils ont des dents comme des requins et du venin toxique dans leur corps qu’ils utilisent sur leurs proies. Les mâchoires et les muscles du cou puissants du lézard géant lui permettent de consommer jusqu’à 80% de son propre poids corporel en une seule tétée.

Dans ce clip, on peut voir le dragon de Komodo marcher sur le rivage de l’océan, portant une carapace de tortue sur la tête comme un chapeau après l’avoir peut-être attaqué et mangé.

Après avoir dévoré sa proie, l’animal a enfoncé sa tête dans la carapace de la tortue et a commencé à marcher sur une plage. À la fin du clip, le visage du dragon de Komodo apparaît alors qu’il jette les coquilles de côté.

L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip avec une légende qui disait : “Un dragon de Komodo a mangé une tortue et l’a ensuite porté comme un chapeau.” Regardez le clip viral ici :

Un dragon de Komodo a mangé une tortue et l’a ensuite porté comme un chapeau. Vidéo originale : https://t.co/HfyCM0qT3Y pic.twitter.com/dTQjPi0F9I — Fascinant (@fasc1nate) 17 octobre 2022

La vidéo effrayante a amassé plus de 4 lakh vues et plus de 9 000 likes sur le site de micro-blogging. Des centaines d’amoureux des animaux ont répondu au clip. Un utilisateur a affirmé que le lézard géant s’assurait de tuer sa proie. S’il ne peut pas l’attaquer tout de suite, le lézard les traque jusqu’à ce qu’ils aient la bonne opportunité.

Ces créatures sont sauvages. S’ils ne tuent pas leur proie tout de suite, ils la traquent jusqu’à ce qu’ils le fassent. 😳 — Mila Too 🪷 (@mila_too) 17 octobre 2022

Un autre a ajouté une référence de jeu en ligne hilarante au clip en l’appelant “Elden ring style armor acquisition”.

Acquisition d’une armure de style anneau Elden — 𝔍𝔞𝔰𝔪𝔦𝔫 𝔇𝔞𝔯𝔫𝔢𝔩𝔩 Elden Lord (@JasminDarnell) 17 octobre 2022

Un autre a plaisanté, “Entendu parler de sacs fourre-tout, jamais entendu parler de chapeau de tortue”

J’ai entendu parler de sacs fourre-tout, jamais entendu parler de chapeau de tortue — 14 AVRIL CERT (@JMogoli) 17 octobre 2022

Un Twitterati les a appelés, “Probablement l’animal le plus féroce de cette planète!”

Probablement l’animal le plus féroce de cette planète ! — Ktorum 🔴⚫️ (@KjellCaramell) 18 octobre 2022

“Maudite nature, tu fais peur !” dit un de plus.

Maudite nature, tu fais peur ! – James Conaway (@JLConawayII) 17 octobre 2022

Trouvés dans le parc national de Komodo et dans la ville voisine de Flores, les dragons de Komodo ont été répertoriés comme espèce en voie de disparition en 2021.

