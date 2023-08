Une vidéo générée par l’IA remplace Margot Robbie, Ryan Gosling par Alia Bhatt, Ranbir Kapoor dans la superproduction hollywoodienne Barbie

Un artiste numérique a réinventé Alia Bhatt en Barbie et Ranbir Kapoor en Ken dans la version Bollywood de Barbie. Regardez la vidéo virale ci-dessous.

Avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle de Barbie et Ken respectivement, Barbie a été un blockbuster au box-office car la réalisation de Greta Gerwig est déjà devenue le troisième film le plus rentable de 2023 après The Super Mario Bros. Movie et Guardians of the Galaxy Vol. 3.

L’engouement pour le cinéma en Inde est tel que des photos et vidéos générées par l’IA ont imaginé plusieurs stars de Bollywood comme Barbie et Ken. Et maintenant, la dernière vidéo a remplacé Margot et Ryan par le couple réel Alia Bhatt et Ranbir Kapoor et la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le clip a été partagé par l’artiste numérique Divyansh Soni sur son Instagram. Il a légendé la même chose, « Je suppose que Ranbir et Alia sont les meilleurs pour ce rôle s’ils font un jour Barbie à Bollywood ». La vidéo contient plusieurs extraits de la bande-annonce avec Dance The Bight de Dua Lipa de la bande originale de Barbie jouant en arrière-plan.





Barbie s’est affronté au box-office avec Oppenheimer de Christopher Nolan au box-office le 21 juillet, entraînant le phénomène de Barbenheimer qui s’est répandu dans le monde entier. Alors que le premier est une méta-interprétation du patriarcat et du féminisme, le second est le biopic du physicien américain J. Robert Oppenheimer, interprété par Cillian Murphy, surnommé le fondateur de la bombe atomique.

Les deux films, mettant en vedette une distribution d’ensemble, ont reçu des critiques extrêmement positives et ont pris un départ tonitruant au box-office. Outre Margot et Ryan, Barbie met également en vedette America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Helen Mirren et Will Ferrell dans des rôles de premier plan. À Oppenheimer, outre Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Casey Afflect, Rami Malek, Kenneth Branagh, Tom Conti et Gary Oldman jouent des personnages réels.

LIRE | Kangana Ranaut comme Barbie, Hrithik Roshan comme Ken; La bande-annonce deepfake AI du film de Margot Robbie laisse les internautes impressionnés