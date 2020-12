Un financier casse-cou a profité de la tempête de neige de New York en skiant dans les rues de Manhattan.

Jordan Goldstein, 28 ans, attaché sur ses skis, a attaché une corde de remorquage à l’arrière de sa voiture et s’est accroché pour la vie alors qu’il dévalait la rue Essex dans le Lower East Side à 23h30 mercredi.

L’analyste de l’investissement crédit a été rejoint par trois amis, Charlie Wemyss, 29 ans, Jimmy Zumot, 30 ans, et Dariush Ruch-Kamgar, 30 ans, lors de sa balade nocturne à travers la Big Apple enneigée.

Les copains ont skié à tour de rôle dans Essex Street de Canal Street à Delancey Street avant de traverser quelques rues secondaires.

Des images montrent l’un des skieurs qui se faufile dans les rues et des voitures manquantes de peu.

Jordan a déclaré: « Je voulais obtenir un peu de cette poudre de New York. Nous n’avons respecté aucun des feux de signalisation. Nous avons juste commencé à le déchirer.

« Nous avons gardé la tête sur un pivot pour nous assurer qu’aucun flic ne s’est enroulé sur nous non plus.

«Je ne suis pas sûr de la légalité du ski à Manhattan, mais je pensais qu’ils avaient d’autres problèmes à craindre.

Jordan a installé une corde de remorquage et un harnais d’escalade supplémentaire à la trappe de sa malle.

Il a déclaré: « Je tenais la corde de remorquage et c’était presque comme si je faisais du ski nautique. Ma rue était plutôt morte alors nous l’avons truquée et avons attrapé le Go Pro.

Jordan a admis que ses hijinks enneigés comportaient certainement des dangers.

Il a ajouté: « Je dirais qu’il y a un danger.

« Il y a le béton et le trottoir – vous pouvez voir les étincelles voler dans la vidéo.

«Ensuite, il y a les voitures garées.

«Vous devez vous assurer que vous avez des jambes de ski et une certaine force de bras.

« Je ne recommanderais pas à un skieur pour la première fois de prendre une voiture qui roule à 30 milles à l’heure. »