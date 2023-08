Une vidéo étrange montre un OVNI en forme de disque avec un halo géant naviguant au-dessus de la ville – suscitant des craintes d’invasion

UNE vidéo EERIE semble montrer un OVNI géant « en forme de disque » planant au-dessus d’une ville, provoquant la panique à propos d’une invasion extraterrestre.

Les images nocturnes de l’objet volant non identifié entouré d’un halo lumineux ont été mises en ligne.

Une lumière mystérieuse dans le ciel au-dessus de Tamaulipas au Mexique a suscité des craintes d’invasion extraterrestre Crédit : Jam Press Vid/@marcellaguzman1

Des voisins énervés ont spéculé sur ce que pourrait être l’engin mystérieux – certaines personnes suggérant des intrus extraterrestres.

L’apparition lente a été filmée à Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique.

Les rapports suggèrent que l’OVNI a également été repéré dans les États voisins de Nuevo León et Coahuila.

TikToker Marcella Guzman a partagé le clip de 17 secondes en ligne où il est devenu viral, attirant plus de 4,5 millions de vues et près de 5 000 commentaires.

Marcella a écrit: « Est-ce que quelqu’un d’autre a vu ça quelque part?

« Cette chose que vous voyez là a commencé à faire un cercle et a disparu, pour devenir plus tard une très petite étoile et continuer à avancer. »

Un local a plaisanté : « C’était moi qui voyageais avec les Gardiens de la Galaxie » – faisant référence à la série de bandes dessinées et de films de science-fiction avec des stars telles que Chris Pratt et Karen Gillan.

D’autres suggestions incluaient « C’est la seconde venue de Jésus », « C’est l’événement final », « Le ciel tombe » et « C’est ce qu’on appelle la fusée de SpaceX ».

Un autre commentateur, Tobias, a écrit : « L’existence d’extraterrestres est confirmée ! », alors qu’il a également été affirmé : « Je savais qu’ils étaient réels. »

Mais quelqu’un d’autre a fait remarquer: « Si les extraterrestres existaient, ils nous auraient déjà attaqués. »

Le mois dernier, les chefs militaires français ont été contraints de révéler des détails sur des tests secrets d’armes hypersoniques après que d’étranges traînées dans le ciel aient déclenché des théories sauvages sur les ovnis.

Les motifs en zigzag ont été repérés au-dessus de l’Espagne en Catalogne, en Navarre et en Aragon ainsi qu’à Toulouse en France le 26 juin.

Le mois dernier également, les résidents ont été stupéfaits après avoir affirmé avoir vu un OVNI bizarre avec des lumières vertes tournantes encerclant le ciel nocturne aux États-Unis.

Plusieurs personnes ont rapporté avoir repéré le mystérieux spectacle tournant au-dessus de Middletown dans l’Ohio.

Pendant ce temps, une famille de Las Vegas au Nevada a appelé la police affirmant que des extraterrestres imposants « aux yeux brillants » s’étaient écrasés dans leur jardin peu de temps après qu’un mystérieux OVNI bleu ait été filmé tombant du ciel.

Selon l’American Meteor Society, plusieurs personnes à travers non seulement le Nevada, mais aussi l’est de la Californie et l’Utah ont également signalé avoir vu un éclair.