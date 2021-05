Le cinéaste et journaliste indépendant Ami Horowitz s’est récemment rendu à Portland pour interviewer certains des étudiants les plus éveillés d’Amérique. Et ce qu’il a trouvé était exactement ce que tout conservateur savait qu’il trouverait : la stupidité et l’antisémitisme.

Horowitz a constitué une organisation appelée « American Friends for Hamas » et a sollicité des dons pour le groupe auprès des crétins de gauche, qui étaient heureux de le remettre.

Mais il n’était pas clair sur les objectifs. Il n’aurait pas pu être plus précis ou manifeste. Pourtant, ces enfants l’ont mangé et ont cotisé. Tout comme n’importe quel gauchiste ou Ilhan Omar le ferait.

« Nous ne sommes pas l’organisation terroriste de votre père, » dit-il sérieusement. « Nous avons en quelque sorte évolué au-delà de cela. C’est toujours un peu ce que nous faisons, mais nous nous sommes en quelque sorte reconstruits et rebaptisés et, vous savez… le Hamas est là où il en est !

The Blaze met en évidence ceci :

Il a ensuite déclaré aux étudiants que son groupe collectait des fonds pour aider à « financer des opérations contre Israël » – et qu’ils cherchaient à toucher des « cibles faciles » dans les « populations civiles » telles que les cafés, les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte pour « » faites-leur le sentir.

C’est choquant et pas choquant à la fois. Vous devez regarder. Et pour répondre à votre question : oui, il a reçu des promesses de dons. Des centaines de dollars. En une heure seulement.

« Pour obtenir la paix, vous devez d’abord détruire certaines choses. »

C’est la gauche. C’est ce qu’ils enseignent aux enfants. Les choses qu’il a dites qui ressemblent à de la parodie sont les choses qu’Omar et sa compagnie veulent vraiment se produire. C’est ce en quoi croient les démocrates.