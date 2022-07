Une vidéo étonnante montre combien de tasses à café sont achetées au Royaume-Uni … alors que la pile s’étend plus haut que Big Ben

CETTE vidéo étonnante révèle combien de tasses à café sont achetées au Royaume-Uni – la pile devenant rapidement plus haute que Big Ben.

Au fil des secondes, la pile de tasses à café augmente – dépassant la hauteur d’une girafe en seulement une demi-seconde et dominant Big Ben après 10.

Les Britanniques achètent plus de 3,2 milliards de boissons dans des gobelets en papier chaque année, selon l’enquête Crédit : Getty

Avant la fin des 14 secondes, la pile s’étendrait jusqu’à la tour de Blackpool, et si vous attendez une demi-minute, vous la verrez grandir plus haut que la tour Eiffel.

Cela vient après qu’une étude menée auprès de 2 000 adultes par la société d’hygiène et de santé Essity a révélé que les Britanniques achètent plus de 3,2 milliards de boissons dans des gobelets en papier chaque année, dont un peu moins de deux milliards ne se retrouveront pas dans une poubelle de recyclage appropriée.

La personne moyenne achète cinq gobelets en carton chaque mois, soit un total de 269 652 450 dans la population adulte.

Mais seulement 39 % de ceux qui achètent dans des chaînes de restauration rapide ou des restaurants feront l’effort de jeter correctement leurs gobelets.

Les gobelets restants – 1 973 855 934 par an – iront soit dans les poubelles générales, soient laissés sur des tables, dans des voitures ou jetés sur le sol.

Et les résultats choquants montrent que la moitié des 2 000 adultes interrogés pensent qu’il est trop gênant d’essayer de trouver un point de recyclage approprié, et souvent plus facile à déposer dans la poubelle générale la plus proche.

Un porte-parole d’Essity, qui a également créé l’outil, a déclaré : « Ce sont des chiffres énormes, à la fois en termes de quantité que les gens achètent et consomment, et de combien de gobelets en papier ne se rendent pas aux points de recyclage appropriés.

« Il est très important que les gens sachent que leurs gobelets en papier usagés peuvent être recyclés.

« Nous pouvons les transformer en nouveaux produits Tork, comme les serviettes en papier que vous utilisez lorsque vous vous rendez aux toilettes.

“S’ils ne sont pas recyclés, ils finissent à la décharge et cela a un impact environnemental énorme.”

L’étude a également révélé que les chaînes de restauration rapide et les distributeurs automatiques sont les endroits les plus populaires pour acheter des boissons à emporter telles que le café, le thé, le chocolat chaud et les boissons gazeuses.

Parmi les travailleurs interrogés, 23% achètent plus de boissons dans des gobelets en papier maintenant qu’ils sont retournés au travail, tandis que 15% ont admis que les bonnes habitudes qu’ils avaient développées lorsqu’ils travaillaient à domicile avaient déjà chuté.

Seulement 36 % prendraient la peine de trouver un endroit sur ou hors du trajet pour se débarrasser de leur contenant de boisson recyclable, tandis que 22 % partiraient dans les transports en commun.

Cependant, parmi tous les adultes interrogés via OnePoll, 51% se sentent coupables de ne pas jeter leurs tasses de manière responsable.

Et 39 % possèdent un gobelet dans leur tentative de sauver la planète.

Malheureusement, malgré leurs meilleures intentions, 71 % ont oublié d’emporter leur bateau écologique avec eux.

Dans ces situations, 41 % achèteraient une boisson dans un gobelet en papier et 19 % opteraient pour une bouteille en plastique – seulement 33 % choisiraient de se passer complètement de boisson.

Pas moins de 71 % déclarent être très soucieux de recycler correctement, mais 36 % pensent qu’il peut être très difficile de localiser des points appropriés lors de leurs déplacements.

Cependant, 44 % évitent activement d’acheter des boissons dans des gobelets en papier.

Parmi ceux-ci, 59% veulent sauver l’environnement, tandis que 35% ont déclaré qu’ils étaient pénibles à éliminer et 26% ne savent jamais quels points de recyclage utiliser.

Un porte-parole de l’entreprise d’hygiène et de santé, qui fait partie du programme national de recyclage des gobelets en papier, a ajouté: «Beaucoup de gens ne connaissent pas le programme ici au Royaume-Uni, ce qui permet aux gens de se débarrasser très facilement de leurs gobelets en papier de manière responsable. comme et quand ils le souhaitent.

«Beaucoup des chaînes de magasins les plus grandes et les plus populaires, notamment Costa Coffee, Greggs et McDonalds, font partie du programme qui permet aux gens d’acheter leur boisson dans un magasin et de déposer leur gobelet vide dans un bac de recyclage dans un autre.

« Il existe environ 5 000 points de recyclage dans tout le Royaume-Uni.

« Les gobelets sont ensuite collectés régulièrement, où ils sont acheminés vers notre usine, dépouillés de tout revêtement plastique, puis recyclés en produits en fibres tels que des essuie-tout et des serviettes.

“A long terme, nous espérons en faire un processus complètement cyclique, où ces chaînes sont ensuite réapprovisionnées avec les matériaux qui ont été collectés.”