Une vidéo époustouflante montre une baleine avalant une douzaine de petits poissons en une seule fois

Les collations au chocolat sont parmi les meilleures. Si c’est des gâteaux, c’est encore mieux. Susie Boniface, utilisatrice et auteure de Twitter, le confirme avec son tweet hilarant. Elle a partagé un clip d’un requin-baleine prenant une collation rapide sous l’eau. Et par collation rapide, cela signifie une collation rapide de la taille d’une baleine. Le requin baleine semble presque remonté à la surface avec la gueule grande ouverte. Ensuite, le poisson cartilagineux ingurgite plus d’une douzaine de petits poissons en ouvrant une fois la bouche. Susie a écrit: “C’est moi, mais avec des gâteaux Jaffa.” Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux sont tout à fait d’accord. D’autant plus qu’il s’agit de délicieuses génoises. Plusieurs utilisateurs ont partagé leur saveur préférée du gâteau. “Ceux au citron et au citron vert sont les meilleurs”, a écrit un utilisateur de Twitter avec lequel Susie ne semblait pas d’accord.

Ceux au citron et au citron vert sont les meilleurs – Marre du Nord (@StillGav) 14 novembre 2022

“Ou ce sac familial de Tyrrells, j’allais en avoir juste quelques-uns, puis mettre dans la corbeille à pain”, a écrit un autre utilisateur.

Ou ce sac de taille familiale de Tyrrels que j’allais avoir juste quelques-uns, puis mettre dans la corbeille à pain… Honnête— Olster traversin (@OlsterB) 14 novembre 2022

Un troisième utilisateur a partagé une photo de barres de gâteau Jaffa et a demandé : “Vous avez vu ça ?”

Cependant, tout ne va pas bien dans le monde des amateurs de Jaffa Cake. Il y a une probabilité de pénurie après que les travailleurs de l’usine Jacob’s au Royaume-Uni aient annoncé qu’ils allaient faire la grève au sujet des salaires. Le personnel de l’usine d’Aintree mène des actions syndicales limitées depuis septembre. Lundi, ils sont sortis en grève illimitée, a rapporté Liverpool World. Alors que plusieurs utilisateurs de Twitter étaient favorables à la grève, ils étaient tout de même attristés par le fait qu’il y aura une pénurie potentielle. D’autres ont appelé les amateurs de friandises au chocolat pour s’approvisionner dès que possible. Certains étaient simplement dévastés parce que les grèves déjà en cours des Twiglets et des Mini Cheddars étaient déjà assez graves, Jaffa Cake se joignant à cela signifiait que leur quota de collations venait de baisser.

S’il y a une pénurie de Jaffa Cake, je… je soutiendrai toujours les grévistes mais je serai très triste en le faisant. J’ai besoin de mes buiscakes.— Speedys (@jankynomore) 14 novembre 2022

Ils se font rares alors que les pâtissiers de Jaffa se mettent en grève, alors faites le plein rapidement – stephen smith (@ stephensmith07) 14 novembre 2022

Même si j’aime un gâteau Jaffa, je soutiens pleinement leur action de grève. Vous ne pouvez pas travailler pour rien, alors que les prix augmentent aussi vite que vos patrons profitent ✊— Pinky 🇺🇦 (@ErrNarf) 15 novembre 2022

L’usine de Jacob est en activité depuis plus de 100 ans. Il reste l’installation principale de l’entreprise. Environ 800 ouvriers produisent 4 000 tonnes de Cream Crackers chaque année.

