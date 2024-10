Une vidéo en ligne le montrait brûlé vif après une frappe aérienne israélienne. Son frère raconte ses derniers instants

AVERTISSEMENT : L’histoire contient des détails sur un homme brûlé vif.

Muhammad Ahmad Al-Dalu dormait seul dans une tente à l’extérieur de l’hôpital Al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, tôt lundi, lorsqu’il a entendu le bruit d’une frappe aérienne juste à côté de lui.

Il est sorti de sa tente et a été immédiatement entouré d’une épaisse fumée.

En quelques minutes, le frère aîné et la mère du jeune homme de 17 ans ont tous deux été tués, et ses trois frères et sœurs ainsi que son père ont tous été transportés d’urgence vers différents hôpitaux dans un état grave.

« Je suis sorti pour voir ce qui s’était passé et j’ai trouvé mon frère en train de brûler dans le feu et mon père essayait de faire sortir mes jeunes frères et sœurs », a déclaré mardi Al-Dalu à CBC News.

« Mon frère avait les deux mains levées vers le ciel. »

Son frère, Shaaban Al-Dalu, 20 ans, a brûlé vif dans l’incendie. La vidéo de sa mort a largement circulé sur les réseaux sociaux lundi, montrant Shaaban les mains levées sous les décombres et les câbles tombant, alors que les tentes étaient incendiées par les frappes de missiles. CBC News a vu les images et a choisi de ne pas les montrer en raison de leur nature graphique.

Shaaban et sa mère Alaa Al-Dalu faisaient partie des quatre Palestiniens tués dans la frappe aérienne israélienne qui a frappé vers 1h30 du matin un camp de tentes de fortune abritant des personnes déplacées de force sur le terrain de l’hôpital Al-Aqsa. Des dizaines d’autres ont été blessés dans l’attaque.

« J’ai vu mon frère en feu, devant mes yeux, et mon père était en feu, et tous mes frères et sœurs étaient en feu juste devant moi », a déclaré Muhammad Ahmad Al-Dalu.

« Les gens me tenaient, refusant de me libérer pour aider mon père. Je criais et criais pour rien. Tout ce qui était en moi, je l’ai sorti. »

Son frère a crié à l’aide alors qu’il était consumé par les flammes, a montré une vidéo.

« Mettez-vous à ma place : vous voyez votre frère se faire brûler vif et les gens vous retiennent, que faites-vous ? »

Tsahal affirme que l’incendie était probablement dû à des « explosions secondaires »

Dans un communiqué, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir mené une « frappe précise » contre un centre de commandement et de contrôle du Hamas dans la zone d’un parking adjacent à l’hôpital dans la nuit de dimanche, sans toutefois fournir de preuve. l’existence du centre.

« Peu de temps après la grève, un incendie s’est déclaré dans le parking de l’hôpital, probablement à cause d’explosions secondaires. »

Il a indiqué que l’incident était en cours d’examen.

Le frère et la mère de Muhammad Ahmad Al-Dalu ont tous deux été tués lors d’une frappe aérienne israélienne sur un camp de tentes sur le terrain de l’hôpital Al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, tôt lundi matin. (Mohamed El Saife/CBC)

Israël a lancé son offensive terrestre contre le Hamas après le 7 octobre 2023, lorsque le groupe militant a mené une attaque contre Israël, tuant environ 1 200 personnes et en prenant environ 250 en otages à Gaza, selon les décomptes israéliens.

La guerre qui a suivi a depuis lors tué plus de 42 000 Palestiniens, selon les chiffres palestiniens.

La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés et une grande partie de l’enclave a été dévastée, la guerre en cours ayant entraîné de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Des enfants criaient alors que le feu consumait les Palestiniens déplacés (témoin)

Shaaban avait miraculeusement survécu à une précédente frappe israélienne, a déclaré Al-Dalu, le 6 octobre à la mosquée Al-Aqsa. Il s’était endormi à la mosquée en récitant le Coran et avait échappé à l’attaque avec des blessures mineures – sans savoir qu’un peu plus d’une semaine plus tard, il serait tué dans une autre attaque.

Lorsque l’incendie s’est déclaré après la grève de lundi, Al-Dalu a déclaré que son père était le seul éveillé de la famille et a rapidement secouru son jeune frère avant de tenter de faire sortir le reste de la famille.

Des images capturées par le vidéaste indépendant de la CBC, Mohamed El Saife, montrent des sauveteurs se précipitant pour sauver les personnes touchées par l’incendie, luttant pour le contenir.

« Nous avons essayé d’entrer et de les secourir, mais le feu les a attrapés », a déclaré l’oncle d’Al-Dalu, Mahmoud Al-Dalu.

Abdul Hay Al-Dalu, l’oncle d’Al-Dalu, souligne la destruction d’un camp de tentes sur le terrain de l’hôpital Al Aqsa où des personnes déplacées s’abritaient avant qu’une frappe aérienne israélienne ciblant la zone n’incendie les tentes, tuant quatre personnes et en blessant des dizaines. (Mohamed El Saife/CBC)

Mahmoud Wadi dit avoir vu Shaaban, son ami, mourir dans l’incendie.

«Nous ne pouvions rien faire pour lui», a déclaré Wadi à CBC News lundi. « Il était carbonisé juste devant nous et nous ne pouvions rien faire pour lui. »

Il a déclaré avoir vu des voisins prendre feu alors que des enfants criaient.

« Les gens sont soignés dans les hôpitaux. Ici, nous sommes brûlés dans les hôpitaux. »

La plupart des tentes, des véhicules et des fournitures présentes dans la zone, y compris de la nourriture, ont été détruits dans l’incendie.

Alaa Al-Dalu, 37 ans, mère de quatre enfants, a été tuée aux côtés de son fils lors de l’attaque de lundi. (Mohamed El Saife/CBC)

L’attaque survient alors que le nord de Gaza voit les troupes israéliennes se rapprocher

L’attaque de lundi intervient alors que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné le nombre de victimes civiles dans le nord de Gaza. L’ONU estime qu’environ 400 000 civils restent coincés suite aux ordres d’évacuation, que l’armée israélienne a émis à plusieurs reprises alors que ses troupes se rapprochaient de la région. Les Palestiniens et les agences des Nations Unies s’inquiètent de plus en plus du fait que l’armée israélienne veuille évacuer les habitants du nord de l’enclave surpeuplée.

La partie nord de Gaza, qui abrite plus de la moitié de la population du territoire, a été lourdement bombardée lors de la première phase de l’assaut israélien sur le territoire.

Les Palestiniens déplacés du camping de l’hôpital Al-Aqsa ont déclaré que la plupart, sinon la totalité, de leur nourriture non périssable avait été brûlée lors de l’attaque de lundi. (Mohamed El Saife/CBC)

Le même jour, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré qu’Israël avait la responsabilité de faire davantage pour garantir que les civils palestiniens ne soient pas blessés par ses attaques contre le Hamas en relation avec les attaques contre les tentes.

« Les images et les vidéos de ce qui semble être des civils déplacés brûlés vifs suite à une frappe aérienne israélienne sont profondément troublantes et nous avons clairement fait part de nos préoccupations au gouvernement israélien », a déclaré lundi le porte-parole.

« Israël a la responsabilité de faire davantage pour éviter les pertes civiles – et ce qui s’est passé ici est horrible, même si le Hamas opérait près de l’hôpital dans le but d’utiliser des civils comme boucliers humains. »

Shaaban était la « rose de la famille »

Les frères et sœurs restants d’Al-Dalu et son père sont désormais dispersés, en convalescence dans différents hôpitaux de Gaza. Dans une interview mardi, il a déclaré qu’il priait pour leur rétablissement.

Son frère aîné Shaaban était « la rose de la famille », a-t-il déclaré, un étudiant en génie logiciel qui avait mémorisé le Coran.

L’attaque de lundi matin contre le camp de tentes sur le terrain de l’hôpital Al-Aqsa a tué au moins quatre Palestiniens. Les gens se sont précipités pour tenter de secourir les victimes de l’incendie tout en essayant de le contenir. (Mohamed El Saife/CBC)

Lors de leur dernière conversation, quelques heures seulement avant la grève, Shaaban lui a dit qu’il allait dormir après avoir prié Isha, l’une des cinq prières islamiques quotidiennes obligatoires. Shaaban lui a dit de prier également avant de s’endormir.

« C’est la dernière fois que j’ai vu mon frère. »