Une vidéo en gros plan d’un léopard des neiges insaisissable laisse Internet étonné

La photographie animalière peut sembler passionnante pour beaucoup, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que c’est aussi un défi. Un photographe animalier est confronté à de nombreux obstacles lorsqu’il filme des animaux dans leur habitat naturel. De la peur d’une attaque soudaine aux mauvaises conditions météorologiques, la patience est la seule clé pour obtenir le cliché parfait. Le risque et la patience augmentent lorsqu’un photographe a les yeux rivés sur les félins sauvages de la jungle. Récemment, l’officier forestier indien Susanta Nanda a fait parler Internet après avoir laissé tomber une vidéo d’un léopard des neiges au milieu des chutes de neige, créditant le World Wildlife Fund (WWF) pour le clip.

L’officier de l’IFS a partagé la vidéo captivante sur son compte Twitter et a écrit: «L’insaisissable léopard des neiges pendant les chutes de neige… À Karakoram Range. VC : WWF. » Les léopards des neiges sont appelés le “fantôme des montagnes” en raison de leur nature insaisissable. Outre la couleur blanche de leur pelage, qui les fait se camoufler dans la neige, ces grands félins sont également connus pour être des animaux timides, rôdant autour de leur territoire, à peine visibles.

Le clip désormais viral capture magnifiquement le léopard des neiges dans diverses ambiances, comme si l’animal prenait intentionnellement des poses pour les clics. L’animal tacheté peut être vu monté au sommet d’un terrain rocheux, assis majestueusement au milieu des chutes de neige, fixant l’objectif avec ses yeux gris féroces. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, la bête majestueuse est vue en train de grogner, découvrant ses crocs mortels et pointus comme si elle se préparait à attaquer. Le regard de près sur l’un des prédateurs les plus dangereux a laissé les utilisateurs des médias sociaux dans une frénésie.

Dès que le clip désormais viral a fait surface sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires du tweet pour partager leurs deux cents. Louant les efforts du photographe, un utilisateur a écrit : “Chapeau au photographe pour avoir capturé de si beaux moments d’une faune époustouflante.” Un autre a qualifié l’animal de magnifique création de Dieu et a fait remarquer: «Quelque chose de plus magnifique que lui? Une des merveilles de Dieu ! “La beauté à son apogée”, a souligné une troisième utilisatrice.

Chapeau au photographe pour avoir capturé de si beaux moments d’une vie sauvage époustouflante— IndervirSRaswan (@IndervirR) 24 novembre 2022

Rien de plus beau que lui ? Une des merveilles de Dieu !— Moi 🇮🇳 (@lotusprings) 23 novembre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 47 000 vues et plus de 3 000 likes sur Twitter.

Quelle a été votre réaction à la vue époustouflante du léopard des neiges ?

