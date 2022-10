Une vidéo en accéléré capture le réglage du croissant de lune derrière la tour de Seattle

Souvent, les spectateurs restent sans voix lorsque le ciel nocturne est éclairé par la beauté de la lune. Et maintenant, un photographe a apporté l’exquisité de la lune sur Twitter dans un court clip. Sigma Sreedharan, le photographe, a capturé une vidéo accélérée du croissant de lune se couchant derrière la Space Needle à Seattle. Et cela ressemble à une vue tout droit sortie du rêve d’un sélénophile. Montée haut dans le ciel, la lune s’enfonce lentement derrière l’horizon. Le photographe a tweeté : « Voici une vidéo accélérée du croissant de lune de la nuit dernière derrière la Space Needle à Seattle. L’image fixe que j’ai postée hier en est une de cette séquence. Prévu avec Photo Pills et photographié avec Sony A7R4, objectif Sony 200-600 mm à 600 mm, f/6.3, ISO 1250, 1/8 sec. Découvrez le clip ici:

Voici une vidéo timelapse d’hier soir #croissant de lune derrière la Space Needle dans #Seattle. L’image fixe que j’ai postée hier en est une de cette séquence. Prévu avec @photopills et prise de vue avec Sony A7R4, objectif Sony 200-600 mm à 600 mm, f/6.3, ISO 1250, 1/8 sec. pic.twitter.com/MF5TukYlP5 — Sigma Sreedharan (Elle/Elle) | Seattle (@sigmas) 29 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par la capture. Beaucoup l’ont qualifiée de rêveuse, une vidéo impressionnante, mettant parfaitement en valeur les talents du photographe. “Le laps de temps est tellement bizarre parce que le manque d’étoiles donne l’impression que la lune passe simplement au lieu que la Terre entière tourne”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Le laps de temps est si bizarre parce que le manque d’étoiles donne l’impression que la lune passe simplement au lieu que la Terre entière tourne. – Ovis Ex Machina (@SheepMachine) 29 octobre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «C’est à couper le souffle. Je vis près de Seattle depuis 2006 et chaque fois que je vois le Needle, ma poitrine se gonfle encore de fierté. Cela l’amène à un tout autre niveau.

C’est à couper le souffle. Je vis près de Seattle depuis 2006 et chaque fois que je vois le Needle, ma poitrine se gonfle encore de fierté. Cela l’amène à un tout autre niveau. —Darren Mart (@buddyknavery) 29 octobre 2022

«On dirait une scène tout droit sortie de la science-fiction. Génial petit clip !” lire un troisième commentaire.

On dirait une scène tout droit sortie de la science-fiction. Génial petit clip ! – Peter Schmitz (@SchmitzIT) 29 octobre 2022

Le magnifique cliché du croissant de lune croissant dimanche n’était pas une coïncidence. Comme c’était la première phase après la Nouvelle Lune, c’était le moment idéal pour voir les caractéristiques de la surface de la lune.

Un utilisateur de Twitter a demandé à Mme Sreedharan, “quel est le flou dans le fond bas et comment avez-vous mis au point la lune et Space Needle?”

En réponse à cette question, le photographe basé à Seattle a écrit : « Ce sont les lignes électriques. Je l’ai supprimé dans l’image fixe, mais trop de travail pour le modifier sur 400 photos dans le time-lapse. Je suis suffisamment éloigné de l’aiguille spatiale pour que la mise au point sur l’aiguille spatiale ait la lune dans ma distance hyper-focale, permettant aux deux objets d’apparaître nets.

Que pensez-vous de cette belle vidéo ?

