La vidéo CHILLING montre un homme armé fou tuant une femme assise dans une voiture alors que son amie terrifiée a dit au 911 « qu’elle a reçu une balle dans le visage ».

Anais Valencia, 23 ans, est décédée des suites de plusieurs blessures par balle sur le chemin de l’hôpital de Seattle, tandis que son copain a été gravement blessé.

Le département de police de Seattle a publié une vidéo de surveillance privée montrant le tueur s’approchant d’un véhicule sur un parking du pâté de maisons 2300 de South Massachusetts Street mardi soir.

Le clip montre Greg Taylor, 45 ans, marchant sur le terrain partagé par le complexe d’appartements Urban League Village et le Northwest African American Museum, explique Kiro 7.

Assis à l’intérieur de la Toyota Prius bleue se trouvaient Anais et son amie de 22 ans.

Dans la vidéo publiée par le flics, un résident de l’appartement a appelé le 911 pour dire – alors que des coups de feu peuvent être entendus en arrière-plan – «il y a un homme dehors dans le parc, Jimi Hendrix Park.

« Je pense qu’il est [gunfire sounds] il tire, je vois le pistolet dans sa main. «

La vidéo montre Taylor frapper de manière menaçante le pare-brise avec son arme, alors que les femmes terrifiées étaient à l’intérieur.

Il passe ensuite à l’appel au 911 effectué par l’amie d’Anaïs, malgré ses horribles blessures par balle.

Elle a déclaré: « Mon ami vient de se faire tirer dessus, mon ami et moi venons de nous faire tirer dessus. Je ne sais pas où nous sommes, nous venons de nous faire tirer dessus trois fois. »

Lorsque le répartiteur a tenté de connaître leur emplacement, son amie a répondu: «Non, je ne sais pas où je suis, mon amie est en train de mourir.

«Elle a reçu une balle dans le visage, s’il te plaît, viens, viens.

Après avoir déterminé l’emplacement des femmes, un Seattle Le personnel des pompiers a parlé à la femme blessée.

Elle a ajouté: « Ils tirent, venez maintenant, s’il vous plaît! Nous venons de nous faire tirer dessus. Je vais mourir, nous allons mourir! »

Lorsqu’on lui a demandé combien de personnes avaient été abattues, elle a répondu: « Deux, s’il vous plaît venez maintenant. Mon ami est en train de mourir. »

Les flics sont arrivés en quelques minutes, où ils ont été confrontés au tueur, qui s’est dirigé vers eux, a levé son arme à feu et leur a tiré dessus, indique le SPD.

Le SPD a également publié une vidéo par caméra corporelle de leur arrivée sur les lieux du crime.

«Il vient de tirer un coup de feu», peut-on entendre dire un officier, tandis qu’un second ajoute, «le même type tire» alors que de plus en plus de coups de feu retentissent.

Quand Taylor se dirige vers les flics, ils lui ordonnent de «lâcher l’arme! Lève les mains et laisse tomber le pistolet, Seattle Police « , alors qu’il pointait son arme sur eux.

Le département a déclaré que les agents avaient riposté, frappant l’homme – le tuant.

Certains des agents ont commencé à porter assistance au mourant, tandis que d’autres ont fouillé le parking à la recherche de ses victimes.

Après que les premiers soins aient été donnés aux femmes sur le parking, les médecins ont transporté les victimes de Taylor au centre médical Harborview avec des blessures potentiellement mortelles.

Mais Anais est mort sur le chemin, ont dit les flics.

Après une enquête, le service de police de Seattle a confirmé jeudi qu ‘ »il n’y a aucun lien entre les victimes et le suspect », et qu’il s’agissait d’une fusillade au hasard.

La famille désemparée d’Anais a rendu hommage à la femme décédée en tant que «fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine bien-aimées.

«C’était une jeune étudiante qui aspirait à devenir vétérinaire. Elle vivait pleinement sa vie et avait toujours un grand sourire sur son visage.

« Elle n’a aucun lien avec le suspect et toute information est autrement inexacte à 100%.

«S’il vous plaît, laissez notre famille pleurer et ne répandez pas de fausses informations ou de fausses rumeurs.

Il y aura une veillée aux chandelles ce soir au lycée Decatur de Federal Way. «

Coast Property Management, qui gère les appartements, a déclaré à Kiro 7 que Taylor y vivait.

«Nous pouvons confirmer que Gregory Taylor était un résident de Urban League Village.

« Il a également travaillé dans le bâtiment cinq heures par semaine pour nettoyer les installations et le terrain, ce qui est un rôle qu’il a occupé lorsque nous avons repris la gestion de la propriété en 2018 », a ajouté un porte-parole.

Les détectives d’homicide enquêtent, tandis que l’équipe d’enquête de la force enquêtera sur l’officier impliqué dans la fusillade mortelle de Taylor, a déclaré le SPD.