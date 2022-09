Une vidéo effrayante montre un «fantôme» vêtu de blanc marchant sur les toits de Varanasi

Une vidéo devenue virale montre un fantôme vêtu de blanc marchant sur les toits de Bénarès. La police de la ville a maintenant lancé une chasse pour traquer un fantôme, qui donne des cauchemars aux personnes résidant autour d’un parc de la colonie de l’Autorité de développement de Varanasi (VDA), sous le poste de police de Bhelupur. “La vidéo d’un fantôme vêtu de blanc marchant sur les toits de Bénarès devient de plus en plus virale, des témoins oculaires ont exigé une enquête de la police”, lit-on dans la légende de la vidéo. Après plusieurs plaintes de la part des habitants, la police a enregistré un FIR contre des inconnus et a ouvert une enquête sur l’affaire.

Ramakant Dubey, inspecteur du poste de police de Bhelupur, dans un rapport du Hindustan Times, a déclaré : « Il y a de la peur parmi les gens. Sur leur plainte, nous avons déposé une FIR contre des inconnus et avons intensifié les patrouilles dans la région. Regardez la vidéo effrayante :

Le chaos a commencé lorsqu’une vidéo d’une femme flottant dans une robe blanche, autour du parc de la colonie VDA est devenue virale. C’est alors que la panique a pris le dessus et que les habitants ont même cessé de sortir de chez eux. Pour certains habitants, la vidéo semblait authentique alors qu’une majorité d’entre eux l’ont trouvée fausse.

Pendant ce temps, plus tôt, une femme des États-Unis affirme qu’elle est terrifiée par un esprit démoniaque qui hante sa nouvelle maison. Selon la femme, cet esprit démoniaque prend la forme d’une petite fille.

Cette femme a récemment acheté une maison dans le Kentucky, aux États-Unis, en dépensant les économies de sa vie. La femme qui aurait rêvé de nombreux moments heureux dans la nouvelle maison n’a pas encore été témoin d’une terrible surprise. Elle a entendu la voix d’un enfant crier « bonjour » depuis une pièce vide. Au début, elle pensait que cela pouvait être une illusion, mais un incident a accru ses appréhensions.

Cette femme a été interrogée par son jardinier sur le nombre d’enfants qu’elle a. Gardener a affirmé qu’il avait entendu un enfant rire. Elle était terrifiée après cela car elle prétendait vivre seule dans la maison. Les paroles du jardinier l’ont tellement terrifiée qu’elle n’a pas pu dormir avant 3 heures du matin, selon le Mirror.

