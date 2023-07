Une vidéo effrayante montre comment la Troisième Guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis tuerait des millions de personnes après avoir plongé le globe dans un hiver nucléaire

Une vidéo CHILLING a révélé comment une troisième guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis tuerait des millions de personnes après avoir plongé la planète dans un hiver nucléaire d’horreur.

La sombre simulation prédit comment les villes du monde entier seront anéanties à la suite d’une première frappe aérienne nucléaire.

Crédit : Institut du futur de la vie/YouTube

Crédit : Institut du futur de la vie/YouTube

Crédit : Institut du futur de la vie/YouTube

L’animation de quatre minutes publiée sur YouTube par Future Of Life Institute est basée sur une modélisation détaillée des cibles nucléaires, des trajectoires des missiles et des effets potentiels des explosions meurtrières.

Il vise à mettre en évidence les conséquences dévastatrices qui pourraient être infligées au monde si la Russie et les États-Unis devaient s’affronter dans une troisième guerre mondiale.

Le modèle prédit que peu importe le pays qui déclenche la guerre, car lorsqu’un camp lance des missiles nucléaires, l’autre les détecte presque instantanément et les renvoie avant l’impact.

Le clip poursuit en expliquant que les missiles balistiques des sous-marins américains à l’ouest de la Norvège commenceraient à frapper la Russie après environ dix minutes – avec des missiles russes du nord du Canada ciblant les États-Unis quelques minutes plus tard.

Les premières frappes sont des attaques EMP – impulsions électromagnétiques – à haute altitude qui entraîneraient la friture des réseaux électriques et de l’électronique par des dizaines de milliers de volts.

La prochaine série de frappes au moyen de missiles balistiques intercontinentaux terrestres vise les centres de commandement et de contrôle et les installations de lancement nucléaire, qui prendront environ 30 minutes pour se rendre du lancement à la cible.

Les grandes villes sont ensuite ciblées dans la prédiction, car elles contiennent des installations militaires et entravent le rétablissement de l’ennemi après la guerre.

Chacun des impacts crée une boule de feu mortelle à peu près aussi chaude que le noyau du soleil, suivie rapidement par un champignon radioactif imminent.

La vidéo prédit que les explosions intenses vaporiseront de manière terrifiante les humains qui ont la malchance d’être à proximité et provoqueront des incendies mortels et une cécité instantanée pour ceux qui sont plus éloignés.

L’expansion flamboyante de la boule de feu induit alors une méga onde de choc qui fait tomber des bâtiments et écrase ceux à proximité.

Future Of Life Institute poursuit en expliquant que le Royaume-Uni et la France ont des capacités nucléaires et sont obligés par l’article 5 de l’OTAN de défendre les États-Unis, donc la Russie les frappe également.

Des enfers terrifiants engloutissent de nombreuses grandes villes, où des vents violents attisent les flammes, incendiant tout ce qui peut brûler, faisant fondre le verre et certains métaux et transformant l’asphalte en liquide chaud inflammable.

Mais les scènes infernales ne s’arrêtent pas là, car des recherches évaluées par des pairs suggèrent que les explosions, l’EMP et la radioactivité ne sont même pas les pires aspects.

Un hiver nucléaire désastreux plongerait le globe dans l’obscurité – causée par la fumée de carbone noir des tempêtes de feu nucléaires.

La vidéo de prédiction indique que la bombe atomique d’Hiroshima a provoqué une tempête de feu similaire, mais les bombes à hydrogène d’aujourd’hui sont beaucoup plus puissantes.

Une grande ville comme Moscou, avec près de 50 fois la population d’Hiroshima, peut créer une tempête de feu qui envoie d’épais panaches de fumée noire au-dessus de tout nuage de pluie qui serait autrement capable d’éliminer la fumée.

Ce nuage noir serait chauffé par la lumière du soleil, le gardant dans le ciel jusqu’à une décennie, rendant la Terre glaciale même pendant les saisons estivales.

Un article scientifique récent estime que plus de 5 milliards de personnes pourraient mourir de faim, dont environ 99 % aux États-Unis, en Europe, en Russie et en Chine – si la planète était plongée dans l’obscurité froide.

La vidéo souligne que bien qu’il ne s’agisse que d’une prédiction des conséquences d’une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, si le résultat est aussi mauvais que le pensent les scientifiques, il n’y a pas de gagnants, que des perdants.

Cela survient après qu’un simulateur de guerre nucléaire effrayant publié l’année dernière a révélé comment une frappe nucléaire russe pourrait déclencher un conflit mondial, tuant 35 millions de personnes en quelques heures seulement.

Crédit : Institut du futur de la vie/YouTube

Crédit : Institut du futur de la vie/YouTube

Crédit : Institut du futur de la vie/YouTube

