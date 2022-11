Une vidéo effrayante d’un tigre se cachant de sa proie quelques instants avant de lancer une attaque devient virale

Les tigres sont de puissants chasseurs qui se lancent dans une embuscade. Ils resteront discrets et attendront le bon moment pour attaquer et bondir sur leur proie. Selon Discover Wildlife, la méthode préférée d’un tigre pour abattre sa proie est de se précipiter sur le cou de l’animal lors d’une attaque surprise et de s’accrocher fermement avec ses mâchoires puissantes. Aujourd’hui, de rares images d’un tigre se faufilant sur sa proie, un nilgai, se tenant à environ 80 m de distance sont devenues virales sur Internet.

Le rare clip a été partagé sur Twitter par le photographe animalier Rajes Sanap, qui a révélé que l’incident de la vidéo s’était produit au parc national de Satpura dans le Madhya Pradesh. Dans le clip, on peut voir un nilgai paître dans l’herbe, tandis qu’un tigre semble se faufiler dessus à distance pour lancer une attaque. Le nilgai sent instinctivement le danger dans les environs et regarde autour de lui pour assurer sa sécurité, mais le prédateur au sommet se baisse pour se mettre à couvert et ne laisse pas la proie se rendre compte de sa présence.

Le nilgai continue de brouter quelques secondes avant de sentir à nouveau le danger, le tigre, qui a lentement accéléré le rythme en faisant courir des canards pour se cacher. Ensuite, le prédateur fait des pas lents vers le nilgai. La troisième fois, cependant, le Nilgai repère le prédateur. Le tigre essaie de rester caché mais en vain car sa couverture a déjà été soufflée. Le nilgai s’éloigne de quelques pas du prédateur et s’arrête une fraction de seconde avant de sprinter dans la jungle. Le tigre fait de même pour chasser sa proie lorsque la vidéo se termine brusquement sans montrer le résultat du dangereux jeu de cache-cache.

Tout en partageant la vidéo, le photographe animalier a souligné que le tigre n’utilisait pas l’herbe pour se cacher. Il a écrit : « Cache-cache ! Cela a commencé quand elle a vu le nilgai à environ 80m. Fait intéressant, le tigre avait toute l’herbe pour se cacher, mais il a continué à se fondre dans la route sans couverture.

Regardez la vidéo ci-dessous :

En regardant le clip, de nombreux utilisateurs ont supposé que le tigre pourrait être un jeune ourson, faisant référence à son incapacité à ne pas se mettre à l’abri correctement, “Le tigre semble inexpérimenté, peut-être un jeune ourson.”

Un autre a ajouté: “Des images fascinantes”.

Un utilisateur déçu par la fin abrupte du clip a commenté : « Que s’est-il passé ensuite ? Qui a gagné? Elon devrait interdire le partage de vidéos incomplètes qui font monter l’adrénaline.

La vidéo de la chasse au tigre a été partagée en ligne le dimanche 6 novembre. Elle a réussi à amasser plus de deux mille vues sur le site de micro-blogging.

Le jeu de cache-cache vous a-t-il envoyé un frisson dans le dos ?

