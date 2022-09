Une vidéo bizarre d’un serpent coincé dans l’oreille d’une femme est devenue le sujet de discussion sur Internet. La vidéo montre un médecin optant pour plusieurs techniques pour faire sortir le reptile de l’oreille de la femme. Dans le clip de près de 4 minutes, le médecin, qui tient deux pièces d’équipement dans ses mains, peut être vu en train d’essayer de tenir le serpent pour le faire sortir, mais en vain.

Il utilise à plusieurs reprises ce qui semble être un tonique auriculaire pour apparemment desserrer l’emprise du serpent, mais est incapable de le retirer dans le clip. Jusqu’au dernier moment, il n’est pas clair si le médecin a pu retirer le reptile de l’oreille du corps de la femme. Un utilisateur de Facebook a posté la vidéo en ligne et l’a sous-titrée : “Le serpent est entré dans l’oreille”. La situation inhabituelle qui capte l’attention du spectateur jusqu’à la fin, le laisse déçu car d’autres détails concernant l’incident restent flous. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Le clip inquiétant a amassé plus de 100 likes et environ 87 000 vues sur la plateforme de médias sociaux. Alors que beaucoup sont perplexes après avoir regardé la vidéo, une section d’Internet a commencé à poser des questions dans la section des commentaires du message. L’un s’est demandé si un serpent pouvait vraiment tenir dans l’oreille d’un humain, et un autre a exigé la vidéo complète de l’incident pour déterminer la vérité. De nombreux utilisateurs qui doutent de la situation, ont affirmé qu’il s’agissait d’un faux, “100% faux, publié uniquement pour les vues”.

Notamment, l’identité du médecin et de la femme dans le clip est encore inconnue. De plus, le manque de localisation a également rendu difficile la recherche de la vérité sur le clip viral.

Ce n’est pas la première fois que des images troublantes d’un serpent effraient les internautes. Il y a quelques jours à peine, une photo inhabituelle d’un serpent mort attaché dans un nœud serré a rendu Internet furieux. La photo effrayante du serpent a été partagée par un utilisateur de Reddit qui a affirmé avoir trouvé le corps du serpent sur le pont.

L’image virale a vu le reptile immobile avec un nœud serré au centre de son corps, la raison derrière la zone enchevêtrée n’est pas encore connue.

