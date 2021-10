Une vidéo effrayante de la caméra corporelle montre que le suspect de Miya Marcano, Armando Caballero, « est parti pour une autre femme poussant pour un rendez-vous »

LE principal suspect de la disparition de Miya Marcano a laissé une note demandant un rendez-vous avec une autre femme avant d’avoir prétendument jeté un poids par sa fenêtre après qu’elle l’ait refusé.

Armando Manuel Caballero, 27 ans, n’a jamais été inculpé en relation avec l’incident de mars, mais cela s’est produit dans le même complexe d’appartements du comté de Seminole, en Floride, où il a été retrouvé mort lundi.

Une femme avait précédemment accusé Caballero d’avoir jeté un poids à travers sa fenêtre après l’avoir refusé Crédit : Twitter/Bureau du shérif du comté d’Orange

Des images effrayantes de la caméra corporelle ont montré que la police a récupéré une note qu’il avait laissée à la femme Crédit : WFTV 9

Une femme de 24 ans a déclaré à la police qu’elle était restée dans sa chambre tard une nuit dans les appartements du Sabal Club lorsque quelqu’un a jeté un poids à travers sa fenêtre.

Bien qu’elle n’ait pas aperçu le suspect, elle a dit aux députés qu’il s’agissait probablement du préposé à l’entretien du bâtiment, Armando, avec qui elle avait récemment refusé de sortir.

Elle a déclaré que l’homme lui avait déjà écrit une note lui demandant de sortir avec un rendez-vous et qu’elle avait accepté d’y aller quelques jours plus tard.

Mais quand il lui a demandé de changer la date pour cette même nuit, elle a changé d’avis et Le rabaissé.

ACCUSATIONS CHOQUANTES

C’était la même nuit qu’elle se trouvait dans son appartement du rez-de-chaussée avec la lumière de sa chambre allumée lorsque le poids s’est écrasé à travers la vitre.

Les images de la caméra corporelle de la police d’un appel ultérieur au 911 montrent un officier tenant la note que Caballero aurait écrite sur la femme.

À l’époque, la femme a déclaré qu’elle ne connaissait pas le nom de famille de Caballero.

Alors que les députés tentaient d’obtenir plus d’informations, la femme aurait refusé de porter plainte et l’épreuve n’a été qualifiée que d' »incident suspect ».

On ne sait pas si Caballero a continué à travailler au complexe de Longwood après l’incident.

Cependant, un peu plus de six mois plus tard, l’homme de 27 ans serait désigné comme le principal suspect dans le disparition d’une femme de 19 ans dans un autre complexe d’appartements, dans le comté d’Orange, où il travaillait également comme préposé à l’entretien.

PRINCIPAL SUSPECT

Miya Marcano a disparu vers 17 heures le 24 septembre dans les appartements Arden Villas à Orlando, où elle vit et travaille dans le bureau de location de l’immeuble.

Miya devait prendre l’avion d’Orlando à Fort Lauderdale pour rendre visite à sa famille plus tard dans la nuit, mais jamais pris l’avion et a cessé de répondre aux messages de sa famille.

Caballero était connu pour être en possession d’un passe-partout qui a été utilisé pour entrer dans l’appartement de Miya à 16h30, environ 30 minutes avant qu’elle ait fini de travailler et a été vue pour la dernière fois.

Le lendemain matin, Caballero aurait été filmé porter des gants et une couverture, ainsi qu’un sac à dos, sorti de sa voiture avant d’entrer dans un immeuble.

Au cours des semaines précédentes, la police a déclaré que Caballero avait exprimé à plusieurs reprises un « intérêt romantique » pour Miya et avait été régulièrement repoussé par l’adolescent.

La cousine de Miya, Caili Sue, a également dit au Soleil que Caballero était « obsédé et entiché » de Miya, et lui envoyait « constamment » un texto malgré le fait qu’elle ait clairement indiqué qu’elle n’était pas intéressée.

Sue a déclaré que Miya avait dit à au moins deux de ses amis que les avances et le comportement de Caballero la mettaient mal à l’aise.

RECHERCHE DESESPERE

Le cousin de l’adolescent fait partie d’un certain nombre de membres de la famille qui sont à Orlando depuis cinq jours pour aider les forces de l’ordre à rechercher Miya.

Sue est arrivée tôt samedi matin avec le père de Miya, Michael Marcano, et sa tante, Semone Westmaas, où elle dit qu’ils ont partagé un échange désormais glaçant avec Caballero alors qu’ils attendaient l’arrivée de la police.

« Il essayait de partir. Ses lumières étaient éteintes, » Westmaas a raconté.

« Il a dit : ‘Vous cherchez Miya ?’ J’ai dit : ‘Qui êtes-vous ?’ Il a dit : « Je suis le responsable de la maintenance. J’ai entendu dire que vous me cherchiez. Je ne savais pas qui était ce type à l’époque. »

Le cousin de Miya, Caili, a déclaré que la famille avait trouvé la rencontre « bizarre » parce qu’elle n’avait pas encore rendu public cela Miya avait disparu.

Le père de l’adolescent, Marlon Marcano, a ensuite approché Caballero et lui a demandé s’il avait été en contact avec sa fille.

Caili a déclaré que Caballero agissait de manière capricieuse et semblait « assez nerveux ».

Il a répondu à une série de questions de la police, affirmant qu’il avait vu Miya pour la dernière fois vendredi à 15 heures, avant de partir.

Il a ensuite été retrouvé mort lundi des suites d’un suicide apparent, peu de temps avant que la police l’a nommé personne d’intérêt principale dans le cas.

Le shérif du comté d’Orange, John Mina, a déclaré qu’il était mort « depuis un certain temps » et qu’il avait été retrouvé dans un appartement du Sabal Club.

Puis samedi, Mina a annoncé que les enquêteurs avaient trouvé des restes qu’ils croyaient appartenir à Miya.

RÉSULTAT TRAGIQUE

Le corps a apparemment été retrouvé dans une zone boisée près des appartements Tymber Skan dans le comté de Seminole où Caballero a vécu.

Mina a déclaré que les équipes de recherche avaient passé au peigne fin la zone samedi matin après que les données du téléphone portable de Caballero l’aient placé dans la zone pendant 20 minutes quelques heures seulement après la disparition de Marcano.

« Rien dans les archives n’indique qu’il y soit déjà retourné avant de se suicider », a déclaré Mina.

Une autopsie déterminera la cause du décès et un médecin légiste identifiera avec certitude Marcano, bien que Mina ait déclaré que les députés sont certains que les restes appartiennent à l’adolescente car son sac à main avec sa carte d’identité a été trouvé à proximité.

« En tant que communauté, en tant que shérif, en tant que père, nous pleurons la perte de Miya », a déclaré Mina.

« Nous ne pouvons pas imaginer la douleur et l’angoisse que les parents de Miya, sa famille, les êtres chers, les amis et vraiment toute notre communauté ont vécu et continueront de vivre. »

Un poids a été jeté par la fenêtre de la femme en mars Crédit : WFTV 9

Les restes qui appartiendraient à Miya ont été retrouvés samedi Crédit : Instagram/DJ Eternal Vibes

Caballero a été vu sur des images de surveillance portant une couverture rose après la disparition de Miya Crédit : WESH 2

L’appel au 911 passé après le suicide du principal suspect Armando Caballero dans l’affaire Miya Marcano a été retrouvé